13 yaşından beri yeğenine cinsel istismarda bulunan amcaya beraat!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğuna amcası yıllarca tarafından cinsel istismarda bulunulmasına ilişkin davanın dün görülen duruşmasında tutuklu sanık hakkında beraat kararı çıktı.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği karara tepki gösterdi ve itiraz edeceğini duyurdu.

Derneğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hakimlere soruyoruz, özellikle aşiret/tarikat bağlantıları güçlü olan bölgelerde, “nüfuz” sahibi gördüğünüz faillerin dosyalarında, istismarı cezalandırmanız için daha hangi kanıtlara ihtiyaç duyuyorsunuz? Bu kararların hesabını vereceksiniz" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün Siverek’teydik. Çocukluğundan beri öz amcası tarafından istismar edilen, artık genç bir kadın olan müvekkilimizle birlikte. Tutuklu yargılanan istismarcı, nitelikli cinsel istismar, hürriyetten yoksun kalma, reşit olmayanla cinsel ilişki suçlarından beraat ettirildi.

Sanık yakınlarından tehdit ve darp

Müvekkilimiz 13 yaşından beri istismar ediliyordu, davada çok sayıda tanık dinlenmişti.

HTS kayıtları, otel telefon incelemeleri yapıldı ve failin çocuğu zorla alıkoyup istismar ettiği ortaya çıkmıştı. Fail 6 aydır tutukluydu, 3 duruşma görüldü ve beraat ettirildi.

Bu süre boyunca müvekkilimizin ailesi sürekli tehdit edildi, sanığın yakınları tarafından darp eylemleri gerçekleştirildi.

Şimdi üniversiteli olan müvekkil dünkü duruşmada bayıldı

Artık üniversiteli bir genç olan müvekkilimiz, sürekli tehdit altında olduğu için son 1 yıldır okuluna dahi gidemedi, dünkü duruşmada bayıldı.

Hakimlere soruyoruz, özellikle aşiret/tarikat bağlantıları güçlü olan bölgelerde, “nüfuz” sahibi gördüğünüz faillerin dosyalarında, istismarı cezalandırmanız için daha hangi kanıtlara ihtiyaç duyuyorsunuz?

Bu kararların hesabını vereceksiniz.

'Kız kardeşimizin yanında olacağız'

Bu akıl almaz, hukuk tanımaz, çocuk düşmanı, kadın düşmanı karara itiraz edeceğiz, istinafa taşıyacağız ve Urfa Barosu Kadın Hakları Merkeziyle birlikte kız kardeşimizin yanında olacağız.

Bir rutine dönüştürdükleri bu kararlarla BİZE BOYUN EĞDİREMEZLER."