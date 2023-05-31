Kardeşinin yaşadığı istismarı anlattı: Şüpheli amca firar etti

İstanbul Bayrampaşa’da bir ilkokula giden 12 yaşındaki G.K. isimli çocuk 7 Kasım 2022 tarihinde okulunda bulunan rehber öğretmenle görüşmeye gitti. G.K. Bu görüşme sırasında henüz 9 yaşında olan kardeşi C.K.’nin amcası Ahmet K. tarafından istismara uğradığını anlattı.

Anne öğrenip sustu

HalkTV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, Ahmet K.’nin, kardeşini kiraladığı oda gibi bir yere götürdüğünü aktaran G.K. bu durumu kendisine kardeşinin anlattığını söyledi. Amcalarını her gördüklerinde korktuklarını ve evde saklandıklarını aktaran G.K., istismar olayını annelerinin bildiğini, annelerinin olayı öğrendikten sonra kardeşini amcasıyla bir daha dışarı yollamadığını aktardı. G.K. kardeşinin altına yaptığını da öğretmenine anlattı.

İstismarı el yazısıyla kayıt altına aldı

Bir çocuğun anlattığı dehşet öğretmen tarafından tutanak altındı. Tutanağa G.K. de kendi el yazısıyla kardeşinin anlattıklarını yazdı.

Olay polise bildirildi. Mağdur çocuk polisler tarafından evinden alındı. İlk ifadesinde, “Amcam cumartesi ve pazar günleri bize geliyor. Benim yanıma uzanıyor. Amcamın yaptıklarını ben söyleyemiyorum. Benim yerime ablam söylesin” dedi. C.K. ifadesinin devamında istismarı da anlattı.

Şüpheli amca firar etti

İstismar mağduru C.K. alınarak devlet korumasına verildi. Şüpheli amca hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Ancak halen bulunamadı.