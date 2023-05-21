13 yaşındaki çocuk, 14 yaşındaki çocuk tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 7'nci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Emir Akyol, tartıştığı 14 yaşındaki U.B. tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü.

DHA'nın haberine göre; olay, saat 17.00 sıralarında Şafak Mahallesi'nde meydana geldi. Şafak parkında bir araya gelen U.B. ile Emir Akyol arasında bilinmeyen nedenden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle U.B., Emir Akyol'u yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emir Akyol, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olaydan sonra kaçan U.B., polis ekiplerince yakalanırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.