Bir saat arayla kalp krizi geçiren baba ile oğlu hayatını kaybetti

Edirne'nin İpsala ilçesi Esetçe beldesinde art arda kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Keşanspor Kulübü futbolcusu 17 yaşındaki Enes Bülent ve babası Ramazan Bülent'in cenazeleri defnedildi.

Beldedeki tarlada dün (16 Mayıs) babasıyla çalışan Enes Bülent, bir süre sonra dinlenmek için otomobile geçti. Baba Ramazan Bülent, aracına baktığında oğlunun hareketsiz olduğunu fark etti.

Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan gencin kalp krizi geçirdiği belirlendi. Keşan Lisesi öğrencisi Enes Bülent, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bir süre sonra kalp krizi geçirerek fenalaşan baba Ramazan Bülent de hastanede hayatını kaybetti. (AA)