13 yaşındaki çocuğu ezerek öldürmüştü: Kaymakamın cezası belli oldu

Batman'ın Gercüş ilçesinden 15 Temmuz 2022 günü Diyarbakır'a gelmek için yola çıkan ve Bismil ilçesinde trafik ışıklarında kontrolden çıkarak 13 yaşındaki Muhammet Çelik'e çarparak ölümüne, ışıklarda bekleyen Mustafa Oral'ın da yaralanmasına neden olan eski Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu'nun yargılandığı dava Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara bağlandı.

Sözcü’den Özgür Cebe'nin haberine göre, sanık kaymakam duruşmaya katılmazken, ölen çocuğun ailesinin avukatı ile sanık avukatı duruşmada hazır bulundu. Savcı mütalaasında sanığın taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak suçundan cezalandırılmasını istedi.

Kaza sonrası tutuklanan ancak ölen çocuğun ailesinin şikayetten vazgeçmesi üzerine duruşma günü beklenmeden tahliye edilen ve ardından İçişleri Bakanlığı kararıyla Çorum Valiliği Hukuk Müşavirliği'ne atanan Server Sinanoğlu ile ilgili Adli Tıp Kurumu'dan gelen bilirkişi raporu üzerine mahkeme delillerin toplanmış olması nedeniyle kararını açıkladı.

Bilirkişi raporunda, yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu alanlarda yayalar için ışıklı işaretlerin ve uyarı levhalarının bulunduğu, bu işaretlere uyulması kuralının ölen Muhammet Çelik tarafından ihlal edildiği için asli kusurlu olduğu belirtildi.

Kaymakam Sinanoğlu'nun da alkolün de etkisiyle tali kusurlu olduğu belirtilen bilirkişi raporunda, araç kullanan sürücülerin kavşak ve trafik ışıklarının bulunduğu veya yaya geçitlerinin olduğu alanlardan geçiş yaparken yaya geçitlerine dikkat edip kontrollü bir şekilde geçiş yaparak hızını yavaşlatması gerekirken sanığın hızını düşürmediği raporda yer aldı.

Kameralara rağmen hız limiti tespit edilmedi

Bilirkişi raporunda; kazanın yaşandığı kavşakta olay yerini gören kameralar olmasına rağmen sanık kaymakamın hız limitinin tespit edilmesinin mümkün olmadığı bilgisi yer alırken, sanığın kavşağa giriş yaptığı andan itibaren hız limitini düşürmeyerek şehir içindeki kullanım için öngörülen hız limitinin üzerinde seyrederek gerekli özen ve yükümlülüğü yerine getirmediği belirtildi.

Mahkeme heyetinin ikinci kez aldırdığı bilirkişi raporunda kazanın yaşandığı kavşakta hız limitinin azami 50 olduğu ancak kaymakamın hızının 103 olduğu bildirildi.

Mahkeme bilirkişi raporu ve toplanan deliller bir bütün olarak değerlendirildiğinde sanığın “taksirle ölüme neden olmak” suçunun sabit olduğuna kanaat getirip önce 2 yıl hapisle cezalandırdı, ardından cezada artırım yaparak 2 yıl 8 aya çıkardı. Mahkeme sanığın olayda tali kusurlu bulunması nedeniyle cezasını 2 yıl 2 ay 20 güne indirip cezayı ertelemedi.

Başsavcılık valilikten soruşturma izni istedi

Sanık hakkında “taşıt kanununa muhalefet etmek” suçundan da ayrıca Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Herhangi bir görevlendirme kapsamında olmadan görev dışı şahsi işleri nedeniyle Kaymakamlık bünyesindeki Köylere Hizmet Götürme Birliği'ne ait resmi plakalı araçla yola çıkan ve alkollü olduğu için kaza yaparak taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olan Server Sinanoğlu'nun doktor muayenesinde 0.27 promil alkollü olduğu tespit edilmiş, araçta ise bira kutuları bulunmuştu.

Resmi araçla görev dışı kaza yaptığı için hakkında “taşıt kanununa muhalefet etmek” suçundan dava açılabilmesi için soruşturma dosyasını inceleyen Batman Cumhuriyet Başsavcılığı Valilikten soruşturma izni istemişti.