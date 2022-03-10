13 hakemin görevden alındığı haftanın hakem atamaları belli oldu

MHK’nin “hakem operasyonu” tartışmalarına ilişkin iddialar sürerken Süper Lig’te bu haftanın maçlarının hakemleri açıklandı.
Açıklanan listeye göre Süper Lig’te haftanın maçı olan Galatasaray-Beşiktaş derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek.
Süper Lig’in 29. haftasındaki maçları yönetecek hakemlerin tamamı şu şekilde:
- Hatayspor-Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu
- Altay-Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar
- Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka
- Trabzonspor-Göztepe: Ali Şansalan
- Kayserispor-Konyaspor: Yasin Kol
- Başakşehir-Antalyaspor: Zorbay Küçük
- Adana Demirspor-Sivasspor: Çağdaş Altay
- Alanyaspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
- Giresunspor-Gaziantep FK: Kadir Sağlam
- Galatasaray-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan