Hakemlere ‘Rıdvan Dilmen’ operasyonu iddiası: ‘AKP içi çekişme...’

Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) 13 hakemi bir operasyonla yaparak liste dışında bırakmasının yankıları sürüyor.

Konuya ilişkin birçok iddia ortaya atılırken, MHK ve TFF henüz doyurucu bir açıklama yapmış değil. Hakemlerin performans, yıpranma ya da gençleştirme gibi “teknik” nedenlerle liste dışında bırakıldıkları öne sürülürken konu tartışılmaya devam ediyor.

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, aralarında Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus’un da bulunduğu Türkiye’nin en popüler hakemlerinden on üçünün listeden çıkarılmasını gündem ettiği yazısında, operasyonun “AKP içerisindeki bir çekişmenin sonucu” olduğunu düşündüğünü yazdı.

Ataklı, bugünkü “Hakemlere Rıdvan Dilmen operasyonu" başlıklı köşe yazısında şunları aktardı:

Türkiye AKP iktidarı yüzünden her alanda nasıl sıkışmış ve karışık durumdaysa, futbol da aynı durumda. Önceki gün futbol çevreleri Merkez Hakem Kurulu’nun 13 hakemi maçlardan alarak kapı önüne koyma kararı ile sarsıldı.

Gerekçe olarak bu hakemlerin performanslarındaki düşüş ve ispatlanamasa bile çoğu hakkında yapılan şikayetler olarak gösterildi. Ancak gerçek ne? Dün bu soruyu futbol dünyasını iyi bilenlere sordum

İç çekişme: 'Sarayın iki adamı Dilmen ve Yardımcı...'

Çok çarpıcı bilgiler aldım.

Aktarayım; bu operasyon, aslında AKP içindeki bir çekişmenin sonucu. Sarayın iki adamı Servet Yardımcı ve Rıdvan Dilmen arasına kara kedi girmesi ve bu ikilinin birbiri ile didişmesi sonucu bu olay patlamış.

Kaybeden ise Rıdvan Dilmen. Eski milli futbolcu, televizyonların en iyi futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen geçen yıl emekli olması gereken ama görevi bir yıl uzatılan Fırat Aydınus’u Merkez Hakem Kurulu başkanı yapmaya karar vermiş.

Rıdvan Dilmen Beylerbeyi’ndeki Mustafa Erdoğan’ın ofisine Fırat Aydınus’u getirmiş ve kulislere başlamış.

Bunu öğrenen Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı ile konuşmuş ve “Bu nasıl iş, bunu önlememiz gerek” demiş. Zaten hakemlere yönelik ağır eleştirilerin gündemde olması ve bazı hakemler hakkında ciddi şaibelerin çıkması da bahane edilerek başta Fırat Aydınus olmak üzere 13 hakem kapı önüne konmuş.

'Güç ve çıkar ilişkileri...'

Adı geçen herkes saraya çok yakın isimler aslında ama bazı güç ve çıkar ilişkileri bu isimleri birbirine düşürebiliyor demek ki. Aldığım bir başka bilgiye göre Rıdvan Dilmen neredeyse her gün gelip gittiği Mustafa Erdoğan’ın Beylerbeyi’ndeki ofisine son 15 gündür hiç gelmiyormuş.

Bir süre öncesine kadar Rıdvan Dilmen’e toz kondurmayan Mustafa Erdoğan’ın güvendiği birkaç ismin “Rıdvan sürekli sana ve Cumhurbaşkanımıza çok yakın olduğunu söyleyerek futbol çevrelerinde entrikalar çevirmeye çalışıyor, artık dikkat et” sözlerine inanmış ve 15 gün kadar önce Rıdvan’a “Artık buna bir son ver!” diye hayli sert biçimde çıkışmış.

Konuyu bana aktaranlar “Mustafa Erdoğan futbol camiasında çok etkili bir isim, onun istemediği hiçbir şey yapılamaz futbol alanında, ama bu olayda hiç dahli yok, tamamen tarafsız kaldı” dediler.

Bir de küçük dedikodu ekleyeyim. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, deneyimli hakem Fırat Aydınus’un başkan olmak için kulisler yaptığını öğrenince “hafif mobbing” uygulamaları da yapmış.

Örneğin Fırat Aydınus internet üzerinden yapılan sanal bir toplantıya sakal tıraşı olmadan ve ayağında şortla katılmış. Bir süre sonra Aydınus, başkana “Bana neden maç vermedin yine?” diye sorunca Gündoğdu, “Toplantıya sakal tıraşı olmadan katılan adama ben maç falan vermem” cevabını vermiş.



