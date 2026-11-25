İçicilere ilk başta biz operasyon yaptık. Sosyal medya ünlüleri vs, ünlüler de var... İçicilerden dağıtan kişiye ulaştık. Dağıtan kişiden torbacıya ulaştık. Torbacıdan ana dağıtıcıya ulaştık. Operasyonlarla 4 tane İstanbul'un ana dağıtıcısına ulaştık. Dağıtıcı, torbacı, ana torbacı ve İstanbul'a tamamen dağıtan. Daha sonra barona ulaşıyorsunuz.

Adalet Bakanı Akın Gürlek bu sözleri Eylül ayında sarf etti.

Gürlek'in koltuğuna oturduğundan bu yana düzenli olarak operasyonlara devam emri verdiği uyuşturucu ve fuhuş baskınlarında onlarca, belki de yüzlerce ünlü kişinin adı geçti.

Bu isimlerin hangisi, ne kapsamda gözaltına alındı, ilgili dosya nereye bağlandı, çoğunlukla ucu açık bırakıldı. Baronlaraysa belli ki sıra gelmedi, gelmeyecek de...

Üzerimize saçılan isim, test sonucu ve magazin malzemesi arasında neler kayboldu?

Kamuoyuna her operasyon sonrası bolca isim boca edildi.

Ortaya başından beri hiçbir şekilde bütünlüklü bir tablo konulmadı.

Bir dizi ünlü gözaltına alındı, test yapıldı, serbest bırakıldı.

Hep aynı döngüyü seyrettik.

Sonra da test sonuçları haberleri artçı gündem olarak çarşaf çarşaf servis edildi.

Adli muayenesi tamamlananların kan veya saç örneklerinde çıkan maddeler günlerce haber oldu, bazen alakasız düzenli ilaçlar dahi paylaşılıp, gündem edildi.

Pozitif çıksa da negatif çıksa da geçilip gidildi.

Sonuç olarak kaç kişi ticaretten yargılanıyor, kimler hakkında iddianame düzenlendi orası dahi muamma.

Kesin olan şu ki, ortaya ne bir baron, ne bir uluslararası bağlantı çıkarıldı. Ünlü isimlerin gözaltıları magazinleştirildi, kimi zaman "şantaj" malzemesi yapıldı. Ülke için çok ağır bir sorun, sürekli olarak "sulandırılarak" geçildi.

İlk günden bu yana ağırlıklı olarak jandarma eliyle yürütülen operasyonlarda servis edilenler de tepki çekti. Testleri temiz çıkan, takipsizlik verilen isimler için tek satır yazılmadı.

Uyuşturucu satıcılığı ve aracılığıyla suçlanan Sercan Yaşar gibi isimler "etkin pişmanlık" ile kısa sürede tahliye edildi, Mehmet Akif Ersoy dosyasında gördüğümüz üzere iktidar içi klik hesaplaşmalarının figürleri tasfiye edildi.

Zaman zaman vekil çocukları, AKP'li isimler, patronlar da listeye sokuldu.

Haziran 2026’da Turgut Altınok’un damadı Ali Efe Bezci veya Vatan Bilgisayar’ın sahibi Hasan Vatan, Ekim 2026’da Akfen Holding patronunun oğlu Selim Akın gibi isimler dosyaya girse de, soruşturma bu isimlerin varsa sermaye ilişkilerine, kara para trafiklerine veya siyasi bağlantılarına doğru derinleştirilmedi, kullanımla sınırlı kaldı.

Dünkü "ünlüler" operasyonunda da Anadolu Grubu Yönetim Kurulu üyesi ve TÜSİAD Başkan Yardımcısı İbrahim İzzet Özilhan, Armed Holding'in kurucusu İbrahim Yılmaz, Atlantis Yapım'ın patronu Erdal Bozkuş, Batınak Denizcilik'in ortağı Seher Grothe Sevdişan, Klass Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Kapucuoğlu ve moda markası kurucusu Pınar Bent gözaltına alındı.

Yine aynı döngüyü yaşamak üzereyiz yani...

'Ünlüler ünlü olmanın bedelini ödüyor...'

Nisan ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, adliye muhabirlerine yaptığı açıklamada şunları söylüyordu:

Ünlüler, ünlü olmanın bedelini ödüyor. Asıl amacımız organizasyonların en tepesine ulaşmak. Ticaretini yapan kişilere, ülkeye sokan kişilere ulaşmak. Fransa, Hollanda ve Belçika üzerinden imal ve ticaret üzerine soruşturmalarımız var. Bu ülkelerle de işbirliği içerisindeyiz. Uluslararası bir soruşturma yöntemi geliştirdik. Bir uyuşturucu ticareti, sadece üretip satmak olarak nitelendirilmiyor. Bu işi organize eden, bu parayı taşıyan kişilere operasyonlar düzenliyoruz. Dışarıdan kuyumcu olarak görülen birisi, uluslararası uyuşturucu ticareti yürütüyor. Burada ünlünün hayatı önemli olmasının yanında, özendirilmemesi bizim için daha önemli..

Peki, neye ulaştılar, yine koca bir hiç...

Bahis, kumar, fon, uyuşturucu gibi düzenin çürümüşlüğünün ortaya saçıldığı alanlarda "temiz eller" operasyonu gerçekleştirileceği iddiası gerçekliğe oturmuyor. soL, ülkemizde artan uyuşturucu bağımlılığına dikkat çekerken bu kirliliğin bağımsız yürütülemeyeceğini anlatıyor. Siz de okuyun, abone olun, destek verin.

'Baronlara ulaşacağız' denilirken limanlarda neler oluyordu?

Savcılık ünlülere operasyon düzenlerken son 1 yıllık dönemde limanlarda uyuşturucu trafiğinden resmi makamlara takılanlarsa şöyleydi:

Ocak 2026, Mersin Limanı: Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin Limanı'nda düzenlenen operasyonda 298 kilogram kokainin ele geçirildiğini açıkladı. Kokain, gemiyle Brezilya'dan Türkiye'ye gönderilen bir konteynerden çıktı.

Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin Limanı'nda düzenlenen operasyonda 298 kilogram kokainin ele geçirildiğini açıkladı. Kokain, gemiyle Brezilya'dan Türkiye'ye gönderilen bir konteynerden çıktı. Nisan 2026, Mersin Limanı: Mersin Limanı'nda 19 kilo kokain ele geçirildi.

Mersin Limanı'nda 19 kilo kokain ele geçirildi. Nisan 2026, Kocaeli açıkları ve Ambarlı: Panama'dan çıkan gemi Kocaeli açıklarında durduruldu. Ambarlı Limanı'na çekilen gemide yapılan aramada konteynerlere gizlenmiş 106 kilo kokain bulundu. Piyasa değerinin 500 milyon lira olduğu açıklandı. Operasyonu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri yürüttü. Akın Gürlek bunu 18 Nisan'da duyurdu.

Panama'dan çıkan gemi Kocaeli açıklarında durduruldu. Ambarlı Limanı'na çekilen gemide yapılan aramada konteynerlere gizlenmiş 106 kilo kokain bulundu. Piyasa değerinin 500 milyon lira olduğu açıklandı. Operasyonu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri yürüttü. Akın Gürlek bunu 18 Nisan'da duyurdu. Temmuz 2026, Ambarlı Limanı: Çin bayraklı bir gemide piyasa değeri yaklaşık 2,1 milyar TL olan 3 ton uyuşturucu hammaddesi (pregabalin) ele geçirildi. Teknik takip ve kontrollü teslimatla derinleştirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Bu madde kokain değil. Yeşil reçeteli ilaç üretiminde kullanılan bir hammadde.

Çin bayraklı bir gemide piyasa değeri yaklaşık 2,1 milyar TL olan 3 ton uyuşturucu hammaddesi (pregabalin) ele geçirildi. Teknik takip ve kontrollü teslimatla derinleştirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Bu madde kokain değil. Yeşil reçeteli ilaç üretiminde kullanılan bir hammadde. Eylül 2026, Mersin Limanı: Brezilya'dan gelen kuru yük gemisinin su altındaki motor bölümüne gizlenmiş, 1,5 milyar TL değerinde 350 kilo kokain ele geçirildi. Uyuşturucuyu deniz altından çıkarmayı planlayan, dalış ekipmanlı 9 şüpheli gözaltına alındı.

Bu uyuşturucu baronları zaten aslında herkesçe biliniyor. Türkiye'de "yakalanan" uyuşturucu baronlarının çok lüks konutlarda yaşadıkları 2 yıl önce ortaya çıkmıştı. Kara para aklayan bu çete liderleri ve üyeleri aynı zamanda konut satın alırken ülke vatandaşı da olduğu anlaşılmıştı.

Türkiye Uyuşturucu Raporu'na göre 2018-2024 arasında Mersin Limanı'nda 31 ayrı yakalamada toplam 4 bin 162 kilogram kokain ele geçirildi. Yani Mersin'deki yakalamalar tek seferlik değil, sürekli bir hat. Buradan kimlerle nasıl bağlantılar yürüyor buna ilişkinse detaylı bilgimiz yok.

AKP içi kavganın bir tarafı olarak 2021 yılında ülkücü mafya Sedat Peker'in iddiaları geliyor burada akıllara.

Peker, Türkiye'de Yalıkavak Marina başta olmak üzere birçok noktadan kokain ticareti yapıldığını, bu işin başında hem Mehmet Ağar'ın hem de hükümetten isimlerin olduğunu öne sürerek Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ı işaret etmişti.

Bu iddiaların ardından somut bir soruşturma yürütüldü mü bilinmiyor, bilinen şeyse şimdilerde iktidar ile Peker'in arasının düzeldiği, Peker de bu iddialarını uzun süredir dile getirmiyor artık...

Yani sonuç olarak anlatıldığı kadar sade, baronlardan doğrudan kullanıcıya inen bir ilişki ağından söz etmek mümkün değil. Kara para-uyuşturucu-bahis trafiği birbirine çarparak ve paralel ilerliyor. Patronların da içinde olduğu bu sistemin bahsedilen yöntemlerle "çökertilemeyeceğini" operasyonu gerçekleştirenler de biliyor.

Daha önce soL'da yer verdiğimiz üzere düzenin inşa ettiği bu kirli çarkın "ünlülere" operasyonlarla temizlenmesi mümkün değil.

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