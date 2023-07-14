120 milyon lira harcanan lüks adliye lojmanları 9 yıldır kullanılmıyor

Van’ın Edremit ilçesinin Süphan mahallesinde, Adalet Bakanlığı'nın 2014 yılında 50 milyon liraya yaptırdığı adliye lojmanları, ‘güvenlik’ gerekçesiyle kullanılmadı. Tamamlandığı günden bu yana boş kalan 130 dairelik lojmanları kimin kullanacağı da 3 yıl boyunca belli olmadı.

Lojmanlar, geçen süre içinde hırsızların ve madde bağımlıların meskeni haline geldi. Kapıları, pencereleri, mantolaması, demir aksamları hatta fayansları bile çalındı. Üç yılın ardından 2017'de Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi personelinin kullanımı için Sağlık Bakanlığı’na devredildi. Fakat, bakanlık hırsızlığın ve madde bağımlıların önüne geçemeyince, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne devretme kararı aldı.

Tadilata 70 milyon lira harcandı

Gazete Duvar'dan Kadir Cesur'un haberine göre, kapalı yüzme havuzu ve geniş sosyal yaşam alanları olan süper lüks lojmanlar, bu kez 2021 yılında Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Van İl Emniyet Müdürlüğü’ne devredildi. Ardından Van Valiliği, lojmanların tamirat ve tadilat masrafları için 69 milyon 969 bin lira harcama yapılmasına karar verdi. Yani yapımı için 50 milyon lira harcanan lojmanlara, tadilat için yaklaşık 70 milyon lira daha yatırıldı.

Şu ana kadar toplamda 120 milyon lira harcama yapıldığı halde hala kullanılabilir durumda olmayan lojmanlar ile ilgili, 2021 yılında Halkların Demokratik Partisi (HDP) 26. dönem Van Milletvekili Muazzez Orhan, dönemin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un cevaplaması istemiyle yazılı soru önergesi vermişti.

Sorular cevapsız kaldı

Orhan’ın yazılı önergesinde; konutların hangi ihale yöntemi ile yapıldığı, kullanıma açılmamış olmasının gerekçesi, kamu kaynağı israfının nasıl önleneceği, İl Sağlık Müdürlüğü’ne devri gerçekleştiği halde kullanılmamasının nedeni ve ortaya çıkan kamu zararı miktarının ne kadar olduğunu da içeren 8 soru yer aldı.

Bakan Kurum’un verdiği yazılı cevapta ise Orhan’ın tüm soruları cevapsız kaldı. 2 Aralık 2021’de verilen cevap metninde, lojmanların hangi kurumlar arasında ve hangi tarihlerde devredildiği dışında bir bilgi yer almadı. Lojmanların önce Adalet Bakanlığı tarafından ihale edildiği, ardından 15 Kasım 2015 tarihinde Van İl Sağlık Müdürlüğü’nün lojmanların tahsisini talep ettiği, 26 Şubat 2018 tarihinde bu lojmanların Sağlık Bakanlığı’na tahsisinin yapıldığı, 8 Şubat 2021 tarihinde tahsisinin kaldırılarak Milli Emlak Müdürlüğü’ne devredildiği ve Milli Emlak Müdürlüğü tarafından lojmanların Emniyet Genel Müdürlüğü adına kamu konutu olarak kullanılmak üzere tahsis edildiği belirtildi.