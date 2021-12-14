12 yıldır elektriksiz evde yaşayan felçli yurttaş: Köle hesabı yaşıyoruz

Osmaniye’de yaşayan 66 yaşındaki İbrahim Düldül, “3 yıldır hastayım bu devirde böyle şey olur mu? Paramız yok, bir şeyimiz yok, köle hesabı yaşıyoruz, bu düzelmeyecek mi? Ne yiyecek ne içecek? Biz açlıktan ölüyoruz" dedi. 2010 yılından beri elektriksiz bir evde yaşadığını belirten Düldül, "2010'da geldim, hala elektriğim yok. Ekmek yok, cereyan yok, fakiriz; bir malımız bile yok, bir kase ayran içelim" dedi.

ANKA'dan Burhan Demircioğlu'nun haberine göre, eşinin hasta olduğunu ancak ilaç alacak paralarının olmadığını aktaran Meliha Düldül, "Eşim 3 yıldan beri ele bağımlı, gücüm yetmiyor, hasta ama alacak hap parası yok. Tansiyon hapı alamıyorum, ne yapacağımı ben de şaşırdım" dedi.

"Kış geldi odunum yok, kömürüm yok kış ortası ne yapacağımı bilmiyorum" diyen Meliha Düldül, "Evim sıvasız param yok ki evi sıvatalım. Elektriğim yok, mağarada yaşıyorum şu an için" ifadesini kullandı.

20 yaşındaki Baran Düldül ise “2010 yılından bu yana elektriğimiz yok. 2010 yılından 2022 yılına giriyorum, mağara devri yaşıyorum. Nerede bu devlet? Babam hasta felçli ben de askerden geldim 3 ay önce. Çalışamıyorum, hiçbir iş yok her şey pahalı bir şey alamıyoruz, devletten destek bekliyoruz" dedi.