Ekmek kuyruğunda yurttaş gözyaşları içinde isyan etti: Hakkımı helal etmiyorum

İstanbul'da ekmek fiyatının bazı marketlerde 3, bazı semt bakkallarında 3,5 liraya kadar yükselmesinin ardından 1 lira 25 kuruştan satılan halk ekmek büfelerinde kuyruklar uzarken, yurttaşlar tepki gösteriyor.

Bağcılar'da ucuz ekmek almak için kuyrukta bekleyen yaşlı bir vatandaş ağlayarak, "Bizi bu duruma düşürenlere hakkımı helal etmiyorum" dedi. "Halinize şükredin" diyen kişiye ise kuyruktaki vatandaşlar tepki gösterdi.

Döviz kurlarındaki artışa bağlı olarak girdi fiyatlarındaki artış nedeniyle İstanbul’da büyük alışveriş marketlerde ekmek 3 liraya, bazı semt bakkallarında ise 3,5 liraya çıkan ekmek fiyatları İstanbul Halk Ekmek önündeki kuyrukları uzattı. Halk Ekmek büfesi önünde ucuz ekmek almak için vatandaşlar yağmur altında uzun kuyruklar oluşturdu.

ANKA Haber Ajansı, Bağcılar Halk Ekmek Büfesi önünde ekmek kuyruğunda bekleyen vatandaşlarla konuştu.

'Hakkımı helal etmiyorum'

Halk Ekmek kuyruğunda beklerken gözyaşlarını tutamayan yaşlı vatandaş, "Bizi bu duruma düşürenlere hakkımı helal etmiyorum. Millet rezil oldu. Tartışsınlar (Meclis) orada bakalım ne olacak?" diye konuştu.

'Biz insan gibi yaşamak istiyoruz'

Ekmek kuyruğundaki başka bir vatandaş, "Cumhurbaşkanı'nın damadı doların bu paraya geleceğini söylüyormuş o zamanlar '5 liraya, 6 liraya alacaksınız 10, 15 liraya satacaksınız' diyordu. Demek ki bugünleri görüyorlarmış. Memleketi bu duruma getirenler utansın. Millet bak kuyrukta bir ekmek alamıyor, bekliyor saatlerce ondan sonra orada oturup konuşuyorlar. Biz insan gibi yaşamak istiyoruz. Bakın bu kadar insan burada neden bu havada böyle beklesin. Millet bunu hak ediyor. Az kaldı ne diyelim" dedi.

'Devletimiz utansın'

Halk ekmek kuyruğunda ucuz ekmek bekleyen bir vatandaş ise durumu “Bir şey demiyorum yavrum ne diyeyim ki diyecek bir şey yok. Devletimiz utansın başka bir şey demiyorum” sözleriyle değerlendirdi.

'Kim verecek bunun hesabını?'

Ucuz olduğu için halk ekmeği tercih ettiklerini belirten bir vatandaş da şunları söyledi:

"Keşke arzu ediyoruz ki her şey bunun gibi olsa. Enflasyon nereye vardı? Belki aksedilmiyor ama enflasyon aldı başını gidiyor. Bir teneke yağ 150-200 lira. Eee nasıl geçineceğiz? Maaşlara iki kuruş zaman, ama zamlar... Hani bir deyim var ya 'Kaşıkla verip kepçe ile geri almak' gibi. Biz onu yaşıyoruz şu anda. Sonra da böyle kuyruklar oluşuyor işte. Bunun vebalini kim ödeyecek? Kim verecek bunun hesabını? Yutkunuyoruz ama bu kadar insanın ahı var. Bunu kim düzeltecek, kim yapacak? Müslüman bir ülkedeyiz ama bunları yaşıyoruz. Bir aldığımızı ertesi gün gidip alamıyoruz. Var mı böyle bir dünya ya?”

'Gitsin devlet büyükleri geçinsin o maaşla'

Hayat pahalılığından söz etmeye bile korkar hale geldiklerini anlatan bir vatandaş, "Böyle olmaz. Her şeye zam. Artık korkuyoruz. Çıkıp konuşalım. Maaşlara zam yok. Gitsin devlet büyüklerimiz geçinsin o maaşla" dedi.

Öte yandan, yağmur altında uzayan kuyrukta da giderek sinirler gerildi. Vatandaşların alım gücünün düşmesi, ekonomik zorluklarla ilgili sözlerine bir kişinin "şükredelim halimize" çıkışı tepkilere yol açtı. Vatandaşlar uzun süre tartıştı. (ANKA)