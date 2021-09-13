12 yıldır dünyayı dolaşan Japon bisikletli Elazığ'da bıçaklandı

Japonya'dan yaklaşık 12 yıl önce bisikletiyle dünya turuna çıkan 45 yaşındaki Shogan Kameda, farklı ülkeleri gezdikten sonra geldiği Türkiye'de Elazığ'da kamp yaparken bıçaklandı.

Muş'tan sonra Elazığ'a gelen Shogan Kameda, Sivrice ilçesinde kamp yaptığı sırada iddiaya göre dişlerini fırçalarken kimliği belirsiz bir kişi tarafından bacağından bıçaklandı.

DHA'nın haberine göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kameda, yapılan ilk müdahalesinin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Kameda'yı bıçaklayan kişinin yakalanması için polisin çalışmasının devam ettiği belirtildi.