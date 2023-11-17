12 yaşında 13 kurşunla katledilmişti: Uğur Kaymaz ve babasının mezarına ikinci saldırı

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki evlerinin kapısı önünde 21 Kasım 2004’te henüz 12 yaşındayken polisler tarafından 13 kurşunla öldürülen Uğur Kaymaz ile babası Ahmet Kaymaz’ın mezarına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce geçtiğimiz günlerde yapılan saldırının ardından, mezar taşı yeniden kırıldı.

Mezopotamya'nın haberine göre, Pireketa Mahallesindeki mezarlıkta yan yana defnedilen baba ve oğulun mezarına yapılan saldırının ardından bölgede yaşayanlar baba Ahmet Kaymaz'ın kırılan mezar taşını gönüllü olarak onardı.

Mezar taşı tekrar kırıldı

Mezarın saldırıya uğramasına tepkiler sürerken, ikinci bir saldırının yapıldığı öğrenildi. Mezarı onaranlardan biri olan Mustafa Polat, mezarlığa tekrar gittiğinde baba Kaymaz'ın mezar taşının tekrar kırıldığını gördü.

'Mezarında rahat bırakın'

Mezar taşını onardıktan sonra sosyal medyadan paylaşım yaptığını kaydeden Polat, “Herhalde birilerinin zoruna gitmiş. Ertesi gün tekrardan parçalama olmuş. 12 yaşındaki bir çocuğa 13 kurşun sıkmak yetmemiş, 19 yıl olmuş, halen mezarı ile uğraşıyorsunuz. Katlettiniz bari mezarında rahat bırakın” ifadelerini kullandı.