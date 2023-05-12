12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü: 'Sorunlar görmezden geliniyor'

Genel Sağlık-İş Sendikası, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü nedeniyle bir açıklama yaptı. Genel Başkan Derya Uğur imzalı açıklamada, "Hemşire insan gücünün planlanamaması nedeniyle sağlık kurum ve kuruluşlarında yetersiz sayıda hemşire istihdam edilmekte; ağır iş yükü ve uzun çalışma sürelerine maruz kalan hemşireler, görevleri dışı işlerde ve istekleri dışında uzun saatler çalıştırılmaktadır" denildi.

Hemşireler emeğinin karşılığını alamıyor

Açıklama şöyle:

"2020 yılında 100.000 kişiye düşen hemşire ve ebe sayısı Türkiye’de 343 iken, OECD ortalaması 942, AB ülkeleri ortalaması ise 873'dür.

Hemşirelerin maaşlarının açlık sınırında rakamlarda kalması giderek daha da yoksullaştığını, maaşlarının kamu işçisinin maaşlarının da altında kalması mesleğinin giderek değersizleştirildiğini göstermektedir. Böylesine önemli ve zor bir görevi üstlenen ancak emeğinin karşılığını alamayan hemşireler, yurt dışına göç etmeye başlamıştır.

Mesleklerine gereken değerin verilmesini isteyen hemşireler, daha insani koşullarda çalışacakları ve ekonomik olarak daha yüksek standartlarda yaşayacakları ülkelere gitmeye başlamıştır. Hekimler gibi hemşireler de şiddet, mesleğinin değersizleştirilmesi ve ekonomik koşullarının iyileştirilmemesi gibi sebeplerle, başta Almanya, Kanada, Amerika ve İngiltere olmak üzere başka ülkelerde gelecek aramaktadır."

Hemşirelerin talepleri şöyle: