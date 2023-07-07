115 milyar TL sorgulanıyor: Deprem yardımı nerede?

15 Şubat’ta düzenlenen deprem için düzenlenen canlı yayınında toplanan 115 milyar TL ve 1999 depreminden sonra getirilen Özel İletişim Vergisi’nden elde edilen 84 milyar TL’nin nereye harcandığı hâlâ merak konusu.

Cumhuriyet'ten Sena Tufan'ın haberine göre, ekonomist Prof. Dr. Duran Bülbül, kampanya ile ilgili daha önceden de uyarılarda bulunduklarını anımsattı. Bülbül, “Toplanan paralar için deprem fonu kurulması gerektiğini söyledik. MTV kararından toplanan paraların deprem için kullanılmadığı anlaşılıyor. Eğer depremden beş ay geçmesine rağmen hâlâ deprem için para topluyorlarsa, daha önceden toplanan paraların nereye harcandığını açıklamaları lazım. Yoksa deprem için toplanan paralar seçimin finansmanında mı kullanıldı” diye sordu.

'Kanunilik ilkesine ve bütçe hakkına aykırı'

Bülbül, MTV’nin iki katı alınacak olmasına ilişkin ise “Bu durum vergilerin kanunilik ilkesine ve bütçe hakkına aykırı. Deprem işin bahanesi. İktidar, ‘Ekonomik kriz nedeniyle para topluyoruz’ demek yerine depremi gerekçe gösteriyor. Eğer gerçekten deprem için para toplanacak, vergiler alınacak olsaydı bunu mart ayında yapmaları gerekirdi. Kamu harcamalarından yüzde 1 kısıntıya gidilse 50 milyar TL yapar. MTV artışında beklenen zaten 54 milyar TL” değerlendirmesini yaptı.