11 yaşındaki çocuğa istismar: Failler serbest bırakıldı, 'köy meclisi' çocuğu intihara sürükledi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Oğlaklı köyünde yaşayan 11 yaşındaki Esra Yücel, 2016 yılında çöp atmak için dışarı çıktığında Veysi, Zahir ve Nihat Yılmaz adlı kuzenler tarafından istismara uğradı. İstismar anını kamerayla görüntüleyen failler, Esra Yücel’i olayı kimseye anlatmaması için ölümle ve görüntüleri yaymakla tehdit etti.

Gazete Duvar'dan Evrim Deniz'in haberine göre, daha sonra failler tarafından uçurumdan atılan Esra Yücel, bir sonraki gün köylüler tarafından bulunarak hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede alınan ilk ifadesinde istismarı anlatan çocuk, yaklaşık bir ay sonra verdiği savcılık ifadesinde sanıkların isimlerini de beyan etti.

DNA testlerine rağmen 'somut delil yok' denildi

Çocuğun ifadesi doğrultusunda üç zanlı, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 aylık tutukluluklarının ardından DNA testleri, HTS ve PTS kayıtlarına ve çocuğun beyanlarına rağmen, "somut delil yok" gerekçesiyle sanıklar hakkında tahliye kararı verildi. Sanıkların serbest bırakılmasının ardından Esra Yücel, 2017’nin şubat ayında yaşamına son verdi.

7 yıldır devam eden ve çocuğa yönelik nitelikli cinsel istismarla suçlanan sanıkların yargılandığı dava, 17 Temmuz’da Yüksekova Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Hakkari Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Nükeyf Onursal, köy muhtarının başı çektiği köy meclisi ve köylülerin yıllardır aileyi tehdit ettiğini, buna rağmen ailenin adalet arayışına devam ettiğini belirterek duruşmaya katılım çağrısında bulundu.

'Çocuğun beyanı ve delillere rağmen sanıklar serbest bırakıldı'

11 yaşındaki çocuğun istismardan sonra tehdit edildiğini ve korktuğunu dile getiren Onursal, süreci şöyle aktardı:

“Deliller göz ardı edilerek bu raporda sanıkların lehine bir ibare geçmemesine rağmen, tüm bilimsel veriler subjektif biçimde yorumlanarak değerlendiriliyor. Çocuğun üstün yararının gözetilmesi gerektiği böylesi ciddi bir durumda, Şemdinli Sulh Ceza Hakimliği, çocuğun intiharına zemin hazırlayan bu akıl almaz kararı 23 Şubat 2017 tarihinde alıyor.”

'Alınan kararlar Esra’yı intihara sürükledi'

Onursal, çocuğun sanıkların bırakılmasından 11 gün sonra intihar ettiğine dikkat çekerek köy halkının çocuk ve ailesine baskı yaptığını ve böylece sanıkları "suçsuz" göstermeye çalıştıklarını söyledi.

Esra’nın intihara sürükleniş sürecini anlatan Onursal, şunları söyledi:

“Sanıklar serbest bırakıldıktan sonra köy meclisi sanıklar hakkında karar alıyor ve serbest bırakılmalarını gerekçe göstererek suçsuz olduklarını ileri sürüyor. Köy meclisi, mahkemede Esra’nın yemin ederek sanıklar hakkında verdiği beyanın, 11 yaşında olduğu için geçerli olmadığına karar veriyor. Köy meclisi, ayrıca sanıkların aksi yöndeki yeminine yetişkin oldukları için itibar edilebileceğini, üstelik sanıkların tutuklu kaldıkları 8 aylık süreçten, Esra’nın ve ailesinin sorumlu olduğunu, bu nedenle tazminat ödemeleri gerektiğini karara bağlıyor.”

Köy meclisinin aldığı bu kararların Esra Yücel'i etkilediğini dile getiren Onursal şöyle devam etti:

“Bu kararlar ile Esra’ya yönelik ciddi bir psikolojik baskı uygulanıyor. Esra, bu iki karar sonrasında sesini duyuramamakla birlikte faillerle yüzleştirilmeye zorlanıyor ve bunun neticesinde intihara sürükleniyor. Esra’nın intiharından sonra yaklaşık bir yıl içinde köyde sık sık sanıklarla yüz yüze gelen annenin sağlık durumu da kötüye gidiyor. Karşılaşma anında sanıklardan birini sarsarak ‘bu yaptıklarınızı IŞİD yapıyor, siz de onlardansınız’ gibi ifadelerle bağırıyor. Bir saat sonra fenalaşarak beyin kanaması geçirip hayatını kaybediyor.”

'Avukatların davadan çekilmesi istendi'

Yaşanan bu olaylardan sonra köy meclisinin, davacı olmakta ısrarcı olan aileye yönelik tehditlerde bulunduğunu belirten Onursal, köy meclisinin aileyi davadan çekilmeye zorladıklarını belirtti. Esra’nın intiharından sonra köylülerin, ailenin evine giderek psikolojik baskı uyguladığını da anlattı.

Aileyi yalnızlaştırılmaya yönelik tüm bu durumların, köy muhtarı Abdullah Şavlı öncülüğünde yapıldığını belirtti. Ailenin 7 yıldır sistematik olarak köy muhtarı ve meclisi tarafından tehdit edildiğini aktaran Onursal, davanın Mayıs ayında gerçekleşen 8’inci duruşmasına gelemeyen Esra Yücel’in ağabeyinin, duruşma öncesi tehdit edildiğini dile getirdi.

Ailenin yıllardır tehdit edilmesine rağmen 7 yıldır hak aramaya devam ettiğini anlatan Onursal, “Dosyanın, istinaf aşamasından sonraki 9’uncu celsesi, 17 Temmuz Pazartesi günü Yüksekova Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Hem sanıkların tutuklanmaları yönünde bir kamuoyu oluşturabilmek hem de aileye yönelik tehdit ve baskıyı bertaraf edebilmek açısından meslektaşlarımızın katılımının oldukça etkili olacağını düşünüyoruz” dedi.