11. Knidos’un Sır’ı Sanat Festivali başladı

Muğla'nın Datça ilçesinde 11. Knidos’un Sır’ı Sanat Festivali'nin açılışı önceki akşam yapıldı.

Uluslararası Knidos Kültür Sanat Akademisi (UKKSA) Sanat Yönetmeni Emine Özkarslıoğlu açılışa ilişkin yaptığı açıklamada "Yangınlara, sellere, pandemiye ve bu mücadelede yaşamlarını yitiren kahramanlarımıza duyduğumuz acıya rağmen 11. Knidos’un Sır’ı Sanat Festivali’nin açılışını başardık" dedi.

28 Ağustos Cumartesi akşamı yapılan açılışa sanatçılar, gazeteciler, yöre halkı ve sanat severler katıldı.

Festival kapsamında 6 sanatçının kişisel sergisi de başladı. Festivale katılanlar Ertuğrul Ateş ve Ali Düzgün'ün resim sergilerini, Emel Vardar ve Funda Tarakçıoğlu'nun heykel, Ece Kazan ve Mehmet Oral'ın seramik sergilerini gezebilecekler.

Festivalin açılışında bu yıl içerisinde Ulusal ve Uluslararası sanatçılar tarafından UKKSA atölyelerinde üretilen 40 farklı

sanatçının karma sergilerinin ışığında “Yaşam Boyu Onur Ödülleri” de verildi.

UKKSA “Yaşam Boyu Onur Ödülleri” de açılış töreninde sahiplerini buldu.

Bu yıl UKKSA "Yaşam Boyu Onur Ödülleri"ni İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yeni Zelanda Ankara Büyükelçisi ve UKKSA Yönetim Kurulu'nun yeni onursal üyesi Wendy Hinton, Uçan Süpürge Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Halime Güner, yazar Nedim Gürsel, Türk Tabipleri Birliği, gazeteci Esmeri Alev Ekebaş ve Halk TV “Görkemli Hatıralar" programı yapımcısı ve sunucusu Serhan Asker'e verdi.

Ödül töreninin ardından gece, UKKSA’nın dağ eteğinde kurulu açık hava amfi tiyatrosunda, İZDOB Solist soprano Birgül Su Ariç ve Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuar Bölümü Öğretim Görevlisi Mehmet Ariç'in piyano-opera dinletisi ile son buldu.

Sanatseverler UKKSA'nın Datça Yakaköy'de bulunan mekanında Ekim sonuna kadar açık hava sergilerini izleyebilecek. UKKSA Sanat Yönetmeni Özkarslıoğlu yaptığı açıklamada "Birbirinden güzel sanat eserlerine ve tüm Eylül ayı boyunca Rusya'dan gelen heykeltraşların mermerlere yeniden nasıl hayat verdiğine tanıklık edebilirsiniz" dedi.