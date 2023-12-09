11 ayda 399 kadın erkekler tarafından katledildi

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) kadın cinayetlerine ilişkin kasım ayı verilerini açıkladı. Buna göre, kasım ayında 49 kadın erkekler tarafından katledildi. Yılın ilk 11 ayında ise medyaya yansıyan haberlere göre 399 kadın erkekler tarafından katledildi.

Verilere göre, kadınları öldüren erkeklerin 55'i aile içinde 63’ü boşanma veya ayrılma aşamasında olduğu erkek. Katledilen kadınların 124’ü şüpheli ölüm kayıtlara geçti.

TKDF tarafından yapılan açıklamada, “İktidarın ve muhalefette bulunan partilerin acilen önleyici politikaların hayata geçirilmesi yönünde iradesinin ortaya konulması konusuna gerekli önemi vermesi gerekmektedir” denildi.