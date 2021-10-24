100 üniversite öğrencisi zehirlenmişti: 5 işletmeye para cezası

Bilecik’te geçtiğimiz gün çoğu üniversite öğrencisi 100’e yakın kişinin gıda zehirlenmesi geçirmesinin ardından yapılan denetimlerde 5 işletmeye 51 bin 671 TL para cezası kesildi.

İHA'nın haberine göre Bilecik'te çoğu üniversite öğrencisi yaklaşık 100 kişi ishal, bulantı, halsizlik ve karın ağrısı şikayetiyle Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurmuştu. Bilecik Valiliği'nden yapılan açıklamada hastaların tedavilerinin ardından taburcu edildikleri kaydedilmişti.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün merkezde 3, ilçelerde 7 ekiple yemek fabrikaları ve öğrenci yurtları yemekhanelerinde gıda denetimi gerçekleştirdiği, denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen 5 işletmeye toplam 51 bin 671 TL idari para cezası uygulandığı duyuruldu.

Denetimler sırasında 10 adet yemek numunesi alındığı ve analizleri yapılmak üzere ilgili gıda kontrol laboratuvarına teslim edildiği, analiz sonucuna göre ayrıca işlem yapılacağı kaydedildi.