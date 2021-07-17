100 binden fazla kişi Havana'da devrimi savunmak için yürüdü

ABD'nin Küba'ya yönelik istikrarsızlaştırma girişimlerine karşı Cumartesi sabahı Havana halkı Küba'nın başkentinde merkezi miting düzenledi.

Etkinliğe Ordu Generali Raúl Castro ve Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel de katıldı. Havana'nın Malecón bölgesine yakın La Piragua'da buluşmaya 100.000'den fazla Kübalı, yaklaşık 60 yıldır süren ABD'nin ekonomik, ticari ve mali ablukasının kaldırılması talebiyle katıldı.

Covid-19 pandemisi nedeniyle mevcut koşullarda istisnai olarak düzenlenen merkezi miting, ülkenin bazı bölgelerinde gerçekleştirilen 11 Temmuz "eylemlerine" karşı tepkilerini dile getirmek isteyen Küba toplumunun geniş kesiminin iradesini yansıtıyor.

Mitingden görüntüler

Etkinlikte konuşan Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, bugün adaya karşı yürütülen "geleneksel olmayan savaşı" ve ABD'nin Devrimi devirmek için başlattığı ulusal güvenliğe yönelik tehditleri karşısına aldı.

Díaz-Canel, ülke hakkında hiçbir yalanın tesadüfen ortaya çıkmadığını, ancak her şeyin soğukkanlılıkla hesaplandığını belirtti. Küba lideri ayrıca medya ve resmi hükümet kanallarına karşı siber saldırılar düzenleyerek dayanarak ulusa saldırma ve aynı zamanda olası savunma araçlarını silahsızlandırma girişimlerini kınadı. "Bunların hiçbiri yeni değil" diyen Díaz-Canel, Küba'nın egemen ve bağımsız kalmaya kararlı olduğunun altını çizdi.

Miting için sabah 5.30'da toplanmaya başlayan Havanalılar güneşin doğuşunu "Örgütlü bir halkı hiç bir kuvvet yenemez!" sloganlarıyla karşıladı

Bu hafta, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD Hükümetini bu araçları kullanmak ve düzensizlik yaratmak için verileri manipüle etmekle suçladı.

11 Temmuz'da, Küba'nın bazı bölgelerinde ufak çaplı eylemler meydana geldi ve halk, Devrim'i istikrarsızlaştırmaya kalkışan bu girişimlere karşı ülkeyi savunmak için sokağa çıktı.