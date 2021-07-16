Küba Biden'a yanıt veriyor: Tatava yapma ablukayı kaldır

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, ülkesine karşı ABD güdümüyle başlatılan kampanya hakkında yorumlarda bulundu. Díaz-Canel, ABD'nin Küba'nın egemenliğini hedef almasının arkasında yatanın "Küba halkına dair insani kaygılar" olmadığına dikkat çekerek "Başkan Joseph Biden Küba halkına dair insani kaygılarında samimi olsaydı, ablukayı sona erdirmek yolunda ilk adım olarak, Başkan Donald Trump tarafından uygulanan ve 50’si pandemi döneminde yürürlüğe sokulan 243 yeni yaptırımı kaldırabilirdi" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Díaz-Canel, Biden'ın yandaşları tarafından Küba'ya karşı kullanılan "başarısız devlet" ifadesine ilişkinse "Bu değerlendirmeyi hak edenler, gerici ve şantajcı bir azınlığı memnun etmek adına Kübalıların ve ABD’lilerin çoğunluğu ile uluslararası kamuoyunun iradesini hiçe sayarak, 11 milyon insan üzerindeki zulmü gitgide şiddetlendirenlerdir" diye yazdı.

ABD’de "hükümetin beceriksizliği nedeniyle" 600 binden fazla insanın Covid-19 pandemisinden yaşamını yitirdiğini hatırlatan Díaz-Canel, "Aynı hükümet savaş, şiddet, yurttaşların polis tarafından vahşice baskılanması ve öldürülmesi, ırkçılık ve insan hakları ihlalleri konusunda da utanç verici bir sicile sahiptir" dedi.

ABD’nin "Küba’yı ortadan kaldırma planı"nın başarısızlıkla sonuçlandığını ifade eden Díaz-Canel, "üstelik bu amaç uğruna milyarlarca doları çarçur ettikleri halde" sonucun değişmediğini söyledi.

Küba Devlet Başkanı "Ablukaya son verin ve sorunlarımızla nasıl başa çıktığımızı görün" dedi.

Si el Presidente Joseph Biden tuviera sincera preocupación humanitaria por el pueblo cubano, podría eliminar las 243 medidas aplicadas por el Presidente Donald Trump, incluidas las más de 50 impuestas cruelmente durante la pandemia, como primer paso para el cese del bloqueo. — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) July 16, 2021

Biden ve sözcüsü Psaki bugün verdikleri demeçlerde komünizmi "başarısız" bir "sistem/ideoloji", Küba'yıysa "başarısız bir devlet" ilan etmişlerdi. Öte yandan ikili konuşmalarında Küba'ya karşı ABD'nin uyguladığı soykırım niteliğindeki ablukaya değinmemişti.

ABD hükümeti pandemiden dolayı Küba'yı "başarısız devlet" ilan etti sırada ABD koronavirüs vakaları ve ölümleri bakımından dünya "liderliğini" rakipsiz bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Pandeminin başlangıcından beri 35 milyona yakın vakayı bildiren ABD'de virüsten kaynaklı en az 624 bin kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan Biden hükümeti iktidara gelmeden önce söz verdiği pandemi yardımı taahütlerini yerine getirmeyip çeşitli göstermelik ödemeler yapmış ve ağır eleştiriler toplamıştı.