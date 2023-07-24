10 günde özel kalem oldu: Kadroyu Diyarbakır'dan aldı, işe Trabzon'da başladı

İşsizlik oranlarının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu illerden olan Diyarbakır’da, kayyum yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde özel kalem müdürü olarak atanarak devlet kadrosu alan Elif Sekman, 10 gün sonra Trabzon Belediyesi’ne geçiş yaptı.

Amida Haber'de yer alan habere göre, Diyarbakır Valisi ve Kayyımı Ali İhsan Su, Trabzon’da yaşayan Elif Sekman’ı DİSKİ’ye Özel Kalem Müdürü olarak atadı. Özel Kalem Müdürlüğü yoluyla kadro alan Sekman'ın, Diyarbakır’da sadece 10 gün kaldıktan sonra, Trabzon Büyükşehir Belediyesine geçiş yaptığı öne sürüldü. İddialar arasında Elif Sekman’ın eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun referansı ile işe alındığı da yer aldı.

AKP'li vekilin kuzeni de kadro almıştı

DİSKİ’de son 3 yılda 10’dan fazla kişinin kadro aldığı öğrenildi. Geçtiğimiz yıl AKP Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik’in kuzeni Sibel Çelik DİSKİ’ye özel kalem müdürü olarak atanıp kadro aldıktan sonra, Antalya’ya gitmişti.