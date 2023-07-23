Menzilciler buyurdu: 'Kahkaha ile gülme!'

Menzil cemaatinin Youtube’daki resmi kanalı olan Semerkand TV’de geçtiğimiz hafta ölen cemaat lideri Abdülbâki Erol’un “Kahkaha ile gülmekten kaçınmak gerekir” sözleri 21 Temmuz’da yayınlanan video ile hatırlatıldı.

Müritlerinin “Hâdimü’l-Müslimîn Şeyh Seyyid Abdülbâki Elhüseynî hazretleri” şeklinde hitap etmeyi tercih ettikleri “şeyhin”, el-Minhâcü’s-Senî adlı kitabında Nakşibendi tarikatına dair bilgiler ve takipçilerine nasihatları yer alıyor. Semerkand TV’de paylaşılan videoda Menzil cemaati mensuplarına yapılan hatırlatma şu şekilde:

“Hâdimü’l-Müslimîn Şeyh Seyyid Abdülbâki Elhüseynî hazretleri el-Minhâcü’s-Senî adlı eserinde kahkaha ile gülme hususunda şöyle buyuruyor: Kahkaha ile gülmekten kaçınmak gerekir. Çünkü bu, manen kalbi öldürür. Bu sebeple Resûlullah [sallallahu aleyhi vesellem] kahkaha ile gülmezdi, tebessüm ederdi.”

Cemaat mensuplarının Gavs olarak nitelendirdiği Abdülbâki Erol 12 Temmuz’da ölmüş ve cenazesinin ardından tarikatın üçe bölündüğü iddia edilmişti.

Erol’un ardından başta AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu taziye mesajları yayınlamıştı.