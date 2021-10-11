10 Ekim katliamında yaşamını yitiren Osman Turan Bozacı'nın oğlu gözaltına alındı

10 Ekim Ankara katliamında yaşamını yitiren Osman Turan Bozacı’nın oğlu Çağlayan Bozacı'nın babasının anmasında yaptığı konuşma nedeniyle yarın Pazar Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.

Haber Merkezi

10 Ekim Ankara Katliamı'nda yaşamını yitiren 58 yaşındaki emekli öğretmen, Emek Partili Osman Turan Bozacı memleketi Rize’nin Pazar Şentepe aile kabristanlığında bulunan mezarı başında anıldı. Dün  yapılan törende Osman Turan Bozacı’nın Çağlayan Bozacı da bir konuşma yaptı.

Evrensel'deki habere göre, törenin sona ermesinin ardından Çağlayan Bozacı jandarma tarafından aranarak, "ifaden var" denilerek karakola çağrıldı. Karokola giden Bozacı, "Savcı yarın ifadeni alacak" denilerek "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Çağlayan Bozacı, 10 Ekim Katliamı davası duruşmalarında yaptığı konuşmalar nedeniyle de "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılanmış 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Avukatların itiraz ettiği bu dosya istinaf aşamasında. 

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