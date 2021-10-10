10 Ekim Katliamı'nda yaşamını yitirenler anısına gar önüne yerleştirilen ağaçları kaldırdılar

10 Ekim Katliamı'nda yaşamını yitiren yurttaşların anısına gar önüne yerleştirilen ağaçlar, Valilik talimatıyla kaldırıldı.

Haber Merkezi

Ankara Valiliği'nin verdiği talimatla gece geç saatlerde 10 Ekim Katliamı'nda hayatını kaybeden yurttaşlar anısına Gar önüne yerleştirilen "Mabet Ağaç" fidanları bölgeden kaldırıldı.

Konuya ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulunan TMMOB, Bunu da unutmayacağız, Unutturmayacağız!" ifadesini kullandı.

Söz konusu ağaçlar ABB tarafından bölgeye yerleştirilmişti.

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