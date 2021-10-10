10 Ekim Katliamı'nda yaşamını yitirenler anısına gar önüne yerleştirilen ağaçları kaldırdılar

Ankara Valiliği'nin verdiği talimatla gece geç saatlerde 10 Ekim Katliamı'nda hayatını kaybeden yurttaşlar anısına Gar önüne yerleştirilen "Mabet Ağaç" fidanları bölgeden kaldırıldı.
Konuya ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulunan TMMOB, Bunu da unutmayacağız, Unutturmayacağız!" ifadesini kullandı.
Söz konusu ağaçlar ABB tarafından bölgeye yerleştirilmişti.
Ankara Valiliği, 10 Ekim 2021 01.53 itibari ile 10 Ekim Katliamında hayatını kaybeden yurttaşlarımızın anısına Gar önüne yerleştirilen Mabet Ağaç fidanlarını alıp götürmekle meşgul!— TMMOB (@TMMOB1954) October 9, 2021
Bunu da unutmayacağız,
Unutturmayacağız!#10Ekim pic.twitter.com/oiH5wekrLR