10 Ekim Katliamı'nda yaşamını yitirenler anısına gar önüne yerleştirilen ağaçları kaldırdılar

Ankara Valiliği, 10 Ekim 2021 01.53 itibari ile 10 Ekim Katliamında hayatını kaybeden yurttaşlarımızın anısına Gar önüne yerleştirilen Mabet Ağaç fidanlarını alıp götürmekle meşgul!

Bunu da unutmayacağız,

Unutturmayacağız!#10Ekim pic.twitter.com/oiH5wekrLR