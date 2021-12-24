10 Ekim Katliamı istihbaratında isimleri geçen IŞİD’lilerin malvarlıkları donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, "terör örgütü ile ilgili olan isimlerin malvarlığının dondurulmasına" ilişkin kararı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Bakan Nurettin Nebati imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

IŞİD’in Ankara Tren Garı’nda gerçekleştirdiği katliamdan yaklaşık yarım saat önce Emniyet Terörle Mücadele Dairesi’ne gönderilen istihbaratta isimleri yer alan canlı bombalar Yunus Emre Alagöz, Mehmet İşik ve Hacı Yusuf Kızılbay’ın da Türkiye’deki malvarlıkları donduruldu. “Rus Ayşe” ismiyle bilinen Walentina Slobodjanjuk da malvarlığı dondurulan IŞİD’lilerin arasında yer aldı.

Listedeki IŞİD’lilerden Mehmet İşik ve Hacı Yusuf Kızılbay, 10 Ekim 2015 tarihinde IŞİD’in Ankara Tren Garı’nda gerçekleştirdiği saldırı öncesinde gelen istihbaratta isimleri yer almıştı.

Ayrıca 10 Ekim katliamı davasında dosyaları ayrılan Kasım Dere, Ömer Deniz Dündar, Muhammet Zana Alkan, Ahmet Güneş, Cebrail Kaya, Mustafa Delibaşlar, Bayram Yıldız, Nusret Yılmaz, Hasan Hüseyin Uğur'un da malvarlıkları donduruldu. (ANKA)