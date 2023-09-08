10 Ekim Davası: IŞİD’in ‘canlı bomba emiri’nin serbest bırakıldığı ortaya çıktı

10 Ekim Ankara Katliamı'nın firari sanıkları yönünden ayrılan dosyasındaki 21’nci duruşması Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tanık olarak dinlenen Murat Dayan’ın beyanıyla IŞİD’in ‘canlı bomba emiri’ olduğu iddia edilen ağabeyi Muhammed Cengiz Dayan'ın katliamdaki sorumluluğu nedeniyle açılan yeni soruşturmaya rağmen serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Avukatlar Muhammed Cengiz Dayan'ın katliam dosyasına sanık olarak eklenmesini talep etti.

Evrensel'den Damla Kırmızıtaş'ın haberine göre Emek Partisi ve CHP milletvekilleri, sendika, siyasi parti ve dernek temsilcilerinin takip ettiği duruşmaya tutuklu sanıklar SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Murat Dayan daha önce emniyet ifadesini baskı altında verdiğini ileri sürerek Antep dosyasında daha önce tanıdığını ifade ettiği kişileri tanımadığını savundu. Daha sonra Tanık Mehmet Fatih Alıcı’nın beyanına geçildi. Av. Senem Doğanoğlu’nun sorusuyla usule aykırı olarak Alıcı’nın Dayan’ın beyanını dinlediği anlaşıldı.

Yine avukatların sorusu üzerine Murat Dayan, ağabeyi IŞİD emiri suçlamasından hüküm giyen Muhammed Cengiz Dayan’ın cezaevinde olmadığını söyledi. Mehmet Fatih Alıcı emniyet ifadesinde Muhammed Cengiz Dayan için “IŞİD’in canlı bomba emiri” demişti.

10 Ekim avukatları da önceki duruşmalarda Muhammed Cengiz Dayan’ın IŞİD emiri sıfatıyla 10 Ekim Katliamı’ndaki sorumluluğuna dikkat çekerek yeni bir soruşturma başlatılmasını ve dosyasının katliam dosyası ile birleştirilmesini istemişlerdi. 10 Ekim avukatlarının, IŞİD emiri olduğu gerekçesiyle hüküm giyen Muhammed Cengiz Dayan’ın infaz sonrası serbest bırakılmaması için yeni soruşturma kapsamında tutuklama kararı çıkarılması talebine karşın savcılık dosyaya gizlilik kararı getirmiş, bu nedenle avukatların dosyaya erişimi engellenmişti.

'Gizlilik kararının neden konulduğunu anlıyoruz'

Duruşmada dava dosyasına yeni eklenen infaz ve askeri eğitim görüntülerine değinen Doğanoğlu IŞİD ve katliamla ilişkilerini reddeden sanıkların infaz ve askeri eğitim videolarında yer aldığını hatırlatarak “Ahmet Güneş, Cebrail Kaya, Hacı Ali Durmaz hakkında; 10 Ekim sanıkları için insanlığa karşı suçtan iddianame hazırlanmasını talep ediyoruz” dedi.

İnfaz görüntülerinde yer alan sanık Ahmet Güneş’in infaz görüntüleri çıkana kadar yalnızca örgüt üyeliğiyle suçlandığını hatırlatan Av. Eylem Sarıoğlu ise hâlâ dosyaya gelmeyen belgeler olduğuna dikkat çekerek “Biz katliamdan sonra firari sanıkların faaliyetlerinin tespiti için bilgi ve belgelerin dosyamıza kazandırılmasını istiyoruz. İstediğimiz her bir belgenin, dosyanın kaydı katliamla bağlantısı bir şekilde çıkıyor” dedi. Sarıoğlu ayrıca yakalanmayan, kaçmasına izin verilen, beraat kararı verilen sanıkların örgütsel faaliyetlerine devam ettiğine de dikkat çekti.

10 Ekim soruşturmasının eksik yapıldığını ifade eden Av. Erkan Ünüvar ise Muhammet Cengiz Dayan'la ilgili daha önce suç duyurusunda bulunduklarını hatırlatarak “Biz sürekli bu insanların araştırılmasını istememize rağmen hiçbir işlem yapılmadı. Evrakları, delilleri bize karşı gizlilik kararıyla koruyorlar. Biraz önce dinlediğimiz Murat Dayan dedi ki, ağabeyim evinde. Yani tahliye edilmiş. En başından beri savcılığa Muhammet Cengiz Dayan’ın katliamındaki sanıklarla bağlantısı olduğunu söyledik. Bunların yöneticisi. Şimdi gizli kararın anlamını anlayabiliyor musunuz? Gizlilik kararı niye konulmuş? Israrla Dayan'ın tahliye edilmemesi için uğraş verdik. Buna rağmen tahliye edildi. Katliamın sorumlularından Muhammet Cengiz Dayan neden tahliye edildi?” diye sordu. Ünüvar, gizlilik kararı verilen soruşturma dosyasının akıbeti için savcılıktan bilgi istenmesini de talep etti. Ünüvar son olarak bir an önce dosyaların birleştirilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti ara kararında avukatların taleplerini reddederken Erol Sayanoğlu’nun tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Duruşma 30 Kasım saat 10.00’a ertelendi.

'Yeni heyet eskileri gibi davrandı'

Duruşma sonrası yapılan açıklamada konuşan 10 Ekim Barış Derneği Başkanı Mehtap Sakinci, yeni bir heyet değişikliği ile karşı karşıyayız. Adalet taleplerimiz yine karşılanmadı. Aynı sabırla 30 Kasım’da aynı şekilde dolduracağız. Her şeyden önce şunu ifade etmek istiyoruz. Bu katliam ufak bir patlama olayı değildir. Zaman ne kadar geçerse geçsin. Büyük bir ceza yargılaması olduğu sonucunu değiştirmiyor. Bu katliam yargılamasıdır. Biz kararlıyız. Bu süreçler biz varsak var” dedi.

Avukat İlke Işık, “3. heyetle karşılaştık. Yeni heyet eskileri gibi davrandı. Adalet talebimizi anlamaya çalışmadı diğerleri gibi verdiği kararla. Katledilen herkes için adalet istiyoruz. Tüm sorumlular yargılansın istiyoruz. 7. yılda hala kamu kurumlarına soruyoruz, cevap vermiyorlar. Önemli olan devam ediyor olmamız. Ahmet Güneş tartışılıyorsa bir haftadır, bu mücadelenin sonucudur. Yeni heyete de yeniden olması pahasına bütün talebimizi söyleyeceğiz. Gerçek adalet sağlanana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.