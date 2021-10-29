10 büyükelçi Cumhurbaşkanlığı'ndaki törene davet edilmedi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen törende tebrikleri kabul etti. Osman Kavala’nın serbest bırakılması için Türkiye’ye çağrı yapan 10 ülkenin büyükelçisi, tebrik törenine davet edilmedi.

ANKA'dan Duygu Güvenç'in haberine göre, Osman Kavala’nın serbest bırakılması için ortak çağrı yapan ABD, Almanya, Fransa, Kanada, Hollanda, İsveç, Norveç, Yeni Zelanda, Finlandiya ve Danimarka büyükelçileri Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen tebrik törenine davet edilmedi. Hiçbir seviyedeki tebrik töreninde temsil edilmeyen bu ülkelerin büyükelçilerine programa davet edilmeyeceklerinin önceden tebliğ edildiği öğrenildi. Büyükelçilerin tebrik törenine çağrılmamasının Cumhurbaşkanlığı’nın tavrı olduğu belirtildi. 10 büyükelçinin bir süre daha Cumhurbaşkanlığı programlarına davet edilmesi beklenmiyor.