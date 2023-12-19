Orman Kanunu’na 2018 yılında dahil edilen ek 16. Madde, tartışmalara neden olmaya devam ediyor.

Anayasa’da yer alan "Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz" maddesi ile çelişen ek 16. Madde ile 11 ilde orman sınırlarında değişikliğe gidildi.

13 Aralık tarihli Resmi Gazete yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre; Antalya, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Mersin, Sivas, Trabzon ve Yozgat'ta 1 milyon metrekareden fazla alan orman sınırları dışına çıkarıldı.

Soru önergesi verildi

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Cumhurbaşkanı Kararı ile 11 ilde orman sınırları dışına çıkarılan alanlar için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi.

2020 yılı sonu itibarıyla toplam 748 bin hektar orman alanın madencilik, enerji, turizm ve ulaştırma gibi sağlık etki maliyeti yüksek sektörlere tahsis edildiğini belirten Kara, "Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarları boyunca, orman vasıflı birçok arazide yeteri kadar ağaç bulunmadığı, taşlık ve kayalıkların yoğun olduğu, dolayısıyla da fiili olarak bu alanların ormanlık alan olmadığı iddia edilmiştir" dedi.

Kara, sözlerine şöyle devam etti:

"Verimsiz ormanlar denilerek bu alanlar önemsiz olarak değerlendirilmektedir. Ancak verimsiz olarak değerlendirilse bile bu alanlar, yaşam kaynağı olan ekosistemlerdir. Birçok türe ev sahipliği yapmaktadır. Her ne kadar iktidar tarafından yitirilen ormanların yerine yeni ağaçlar dikildiği ve Türkiye’nin günden güne daha fazla ağaca kavuştuğu iddia edilse de büyük ormanlarımızın toplam alanı gün geçtikçe azalmaktadır. Hem yurt dışında yapılan araştırmalar hem yurt içindeki bilim insanlarımızın çalışmalarında ortaya koyduğu üzere, daha geniş çaplı, dolayısıyla daha yaşlı ağaçlar çok daha fazla karbon depolayabilme potansiyeline sahiptir."

Yılmaz'a 4 soru

Kara, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a konuya ilişkin 4 adet soru yöneltti.

Kara'nın Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle: