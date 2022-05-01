1 Mayıs'ta Taksim'e yürümek isteyen 164 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da 1 Mayıs'ta Taksim'e çıkmak isteyen çok sayıda kişi polis tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği gözaltına alınanların sayısını 164 olarak açıkladı.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi tarafından yapılan açıklamada gözaltına alınan çok sayıda kişinin araçlarda uzun süre tutulduğu ve polis tarafından işkence ve tacize uğradığı belirtildi.

ÇHD İstanbul Şubesi'nin sosyal medya hesabından öğle saatlerinde yapılan açıklamada sabah saatlerinden itibaren gözaltına alınanların Bayrampaşa Hastanesi'ne götürüldükleri belirtilerek "Avukat arkadaşlarımız, hastanede otobüs içinde müvekkillerimize işkence ve taciz uygulandığını bildirdi. Bir müvekkilin omzu çıkmış" denildi.

'Araç içinde işkence yapıldığına şahit olduk'

ÇHD İstanbul Şubesi tarafından yapılan paylaşımlarda şöyle denildi:

"Bayrampaşa’da müvekkillere sağlık kontrolü ardından yeniden ters kelepçe takılmaya çalışılıyor. Direnen müvekkillerimiz darp edilerek yere yatırılıyor, kelepçe takılıyor. Polis önümüzde set olup müdahale etmemizi engelliyor.

Vatan Emniyete geldik. Bu kez de gözaltıların henüz emniyete getirilmediğini söyleyerek bizi emniyete almıyorlar. Gözaltıların bir kısmının emniyete getirilmiş olduğunu biliyoruz. Hastanede araç içinde müvekkillerimize işkence yapıldığına şahit olduk.

Tüm meslektaşlarımızı Vatan Emniyete çağırıyoruz.

İstanbul emniyeti, avukatları emniyet kapısından sokmamayı yerleşik uygulama haline getirmeye çalışıyor. Yakalama anı ile itibaren müvekkillerimizle görüşmek hakkımız. Ne müvekkillerimizin savunma hakkından vazgeçeceğiz, ne mesleğimize yönelik saldırılara boyun eğeceğiz.

Emniyet'e girdik, ifadeler başladı.

Emniyet ifadeleri alınmaya devam ediyor. Savcılık talimatının ikmalen olduğunu öğrendik. İfadesi tamamlananların hastane sevki ve serbest bırakılmaları gerekirken hala emniyette araç içerisinde tutuluyorlar."