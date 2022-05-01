1 Mayıs'ta polisten Taksim saldırısı: Gözaltılar var

Öğrenci Kolektifleri ve Üniversiteli Feminist Kolektif üyesi 9 öğrenci bu sabah Taksim'e yürüyüşe başlarken, ellerine aldıkları tabldotlar ile "Geçinemiyoruz" dediler.

Beş üniversiteli yürüyüş sırasında Kurtuluş'ta gözaltına alındı.

Öte yandan DİSK, bir heyetle Taksim Anıtı'na giderek çelenk bıraktı.

Taksim'de 1 Mayıs için yürüyüş yapan Gençlik Komitesi üyelerine de polis saldırdı, gözaltılar olduğu belirtiliyor.

Halkevleri ve TÖP üyelerine polis saldırısı, gözaltılar var

Polis, 1 Mayıs'ta Taksim'e yürüyen Halkevleri İstanbul Bölge Temsilcisi Zeynep Çelik ve TÖP Sözcüler Kurulu Üyesi Perihan Koca'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen HKP'liler gözaltına alındı

Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda bir araya gelen Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) yöneticileri ve üyeleri Taksim’e yürümek istedi.

HKP’lilerin yürüyüşüne polis izin vermedi. Polis, HKP yöneticileri ve üyelerine müdahale etti. HKP’liler gözaltına alınırken arbede yaşandı. Gözaltına alınan HKP yöneticileri ve üyeleri çevik kuvvet minibüsüne bindirilerek, polis merkezine götürüldü.

Taksim'e yürümek isteyen Devrimci Hareket üyelerine polis saldırısı

Taksim'e yürümek isteyen Devrimci Hareket üyeleri polis saldırısına uğradı. Devrimci Hareket üyeleri polis tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişi sayısı 130'u geçti

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Taksim'e çıkmak isteyen 130'un üzerinde kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, ''Avukat arkadaşlarımız, hastanede otobüs içinde müvekkillerimize işkence ve taciz uygulandığını bildirdi. Bir müvekkilin omzu çıkmış. Meslektaşlarımızı hastaneye çağırıyoruz. Ancak öncesinde Bayrampaşa hastanesinde avukat desteğine ihtiyacımız var'' denildi.