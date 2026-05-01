1 Mayıs'ta MESEM cinayeti: 16 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde elektrik akımına kapılan öğrenci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yunus Emre Mahallesi'nde pastanede çalışan İskenderun Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) Yiyecek İçecek Hizmetleri 10. sınıf öğrencisi Mahir Buğra K. (16), henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Mahir Buğra K, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mahir Buğra K, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

18 çocuk MESEM kapsamında hayatını kaybetti

Milli Eğitim Bakanlığı'nın MESEM projesi kapsamında çalıştırılan öğrencilerden 2023 yılından bu yana 18'inin iş kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle MESEM kamuoyunca sıkça eleştirilmişti.