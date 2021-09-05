1 Eylül miting yasağını protestoya da yasak: Gözaltılar var

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Bakırköy Pazar Alanı'nda gerçekleştirmeyi planladıkları “Barış Mitingi”nin yasaklanmasını protesto etmek için Taksim’de bulunan Tünel Meydanı’nda bir araya gelerek açıklama yapmak istedi. Açıklamadan saatler önce Taksim Tünel ve etrafını ablukaya alan polisler, geliş gidişleri de sınırlandırdı.

Tünel'de bir araya gelenlere basın açıklamasına izin verilmeyeceği anonsu yapan polis İstiklal Caddesi'nde ve Tünel'de çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. İstiklal Caddesi'nde toplanarak Tünel'e yürümek isteyen kitlenin önü de polis barikatlarıyla kesildi.

HDP il binasına abluka

HDP İl Binası da basın açıklaması öncesinde polis ablukasına alındı.

HDP Genel Merkezi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Yirmi Birinci yüzyılda, demokrasi çağında AKP'nin HDP korkusu! Barış mitinginin yasaklanmasına karşı gerçekleştirilecek olan basın açıklaması öncesi il binamız ablukaya alınarak, Eşbaşkanlarımız, MYK-PM üyelerimiz ve yöneticilerimizin çıkışına izin verilmiyor" denildi.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre polisin tüm engellemelerine rağmen İstanbul Barosu’nun bulunduğu sokakta bir araya gelen kitle, İstiklal Caddesi’ne çıkarak Tünel’e doğru yürüdü. “Baskılar bizi yıldıramaz” sloganı ile yürüyen kitlenin önü Tünel Meydanı’nda polisler tarafından kesildi. Polis kitleye müdahale etti.

Çok sayıda kişi gözaltına alındı.