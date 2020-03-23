Solcu Liseliler’den MEB’e sorular: Meslek liseliler emeğinin karşılığını alıyor mu?

Solcu Liseliler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın meslek liselerinde maske ve tıbbi malzeme üretileceğini açıklamasını sorguluyor. Solcu Liseliler, meslek liselilerin ürettiği tıbbi malzemelerin halka para karşılığında mı satılacağını, üretim sırasındaki risklere karşı öğrencilerin nasıl korunacağını, öğrenci ve öğretmenlerin emeklerinin karşılığını alıp almayacağını bakanlığa sordu.

Milli Eğitim Bakanlığı, geçen hafta piyasada bulunmayan ya da yüksek fiyatlarla satılan tıbbi malzemelerin meslek liselerinde üretileceğini açıkladı.

Meslek liseleri, ülkenin farklı illerinde üretime başladı.

Solcu Liseliler, meslek liselerinde tıbbi malzeme üretiminin başlamasının ardından ortaya çıkan soruları yaptığı bir açıklama ile MEB’e sordu.

Solcu Liseliler tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Milli Eğitim Bakanlığı’na SORUYORUZ!

Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz hafta meslek liselerinde maske ve dezenfektan üretimi yapılacağını yaptığı bir açıklama ile duyurdu. Hafta boyunca yapılan yeni açıklamalarla üretim yapacak okulların sayısı kademeli olarak arttırıldı, üretim yapacak meslek liseleri birçok ile yayıldı. Hatta yeni üretim alanları bile tayin edildi.

AKP iktidarı, halkın tıbbi malzemeleri bulmakta güçlük çektiği salgın günlerinde; çözümü tıbbi malzeme üreten şirketlerin kamulaştırılması yerine, meslek liselerini yıllardır yaptığı gibi ucuz iş gücü olarak sermayenin imdadına yetiştirmekte buluyor.

Oysa bakanların ve okul müdürlerinin büyük bir övgü ile bahsettiği maske ve dezenfektan üretimi, birçok soru işaretini kendi içinde barındırıyor.

Solcu Liseliler olarak aşağıda sıraladığımız soruların Milli Eğitim Bakanlığı’nca cevaplandırılmasını, kamuoyunun aydınlatılmasını talep ediyoruz:

1- Halkın salgın günlerinde işlerine gidemez, kiralarını ödeyemez durumdayken, meslek liseli arkadaşlarımızın ürettiği tıbbi malzemeler bizlere kâr amacıyla para karşılığında mı satılacaktır? Yoksa ücretsiz olarak halkın kullanımına mı sunulacaktır?

2- Eğer halkın ücretsiz kullanımı için üretim yapılıyorsa, neden hâlâ tıbbi malzemelerin tedariki konusunda problem yaşanmaktadır? Neden halk fahiş fiyatlarla bu malzemeleri satın almak zorundadır?

3- Okulların salgın nedeniyle tatil edildiği, devlet kurumlarının halkın evlerinde kalması için sürekli telkinlerde bulunduğu bu günlerde, öğrencilerin ve öğretmenlerin yan yana üretimde bulunması risk teşkil etmektedir. Bu riske karşı ne tür önlemler alınmaktadır?

4- Üretilen tıbbi malzemelerin maliyeti nasıl karşılanmaktadır? Bu maliyet halktan, vergi yolu ile mi tahsil edilecektir?

5- Üretimde bulunan öğrenci ve öğretmenler, emeklerinin karşılığını almakta mıdır? Ücretlendirme neye göre yapılmaktadır?

