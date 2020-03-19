Meslek liseliler salgında da 'ucuz' iş gücü

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı, meslek liselerinin maske üreteceğini açıklamıştı. İlk ve orta öğretimin tatil edilmesine rağmen, öğretmenler ve meslek liseli öğrenciler üretim için salgının tüm riskleri ile birlikte okullarının yolunu tuttu.

Korona virüs salgını ile birlikte maske ve dezenfektan fiyatları artarken; artan fiyatlarla karşılanamayan tıbbi malzeme ihtiyacı, meslek liselerinde üretim yaptırılarak karşılanmaya çalışılıyor.

Daha önce dezenfektan üretimi yapan meslek liseleri, geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre maske üretimine de başladı.

ÜRETİM YAPACAK LİSELERİN SAYILARI ARTTIRILDI

Milli Eğitim Bakanlığı, yaptığı ilk açıklama da 7 il de 30 okulda üretim yapılacağını duyurmuştu. MEB, konuyla ilgili yaptığı ikinci açıklamada Bartın, Denizli, Kayseri, Manisa, Mersin, Muğla ve Tekirdağ'daki meslek liselerinde de maske üretimine başlanacağını açıkladı. Böylece üretim yapacak okul sayısı 37'ye çıkartıldı.

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER OKULLARA ÇAĞRILIYOR

Koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla ilk, orta ve yüksek öğrenim geçtiğimiz hafta tatil edilmişti.

Oysa meslek liseliler ve öğretmenler okullara çağrılıyor, tatile rağmen üretim için okullarına gitmeye devam ediyor. Üretim alanlarında korona virüse karşı önlem alınıp alınmadığı ise belirsizliğini koruyor.

PİYASADA BULUNMAYAN ÜRÜNLER ÜRETİLİYOR

Koronavirüs salgını ile piyasada maske ve tıbbi ürün sıkıntısı yaşanmaya devam ediyor. Artan fiyatlar nedeniyle, tıbbi ürünlere artan talep karşılanamıyor.

Piyasanın kriz fırsatçılığına önlem alamayan AKP iktidarı, çareyi ucuz yoldan üretim yaptırarak bulmaya çalışıyor.

Üretim maliyetini en azda tutabilmek için meslek liselileri kullanıyor.

TEK KULLANIMLIK ÇATAL-BIÇAK DA ÜRETİLECEK

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, korona virüs salgını ile tek kullanımlık çatal-bıçak üretiminin de ihtiyaca denk düştüğünü, meslek liselerinde çatal-bıçak üretiminin de başlayacağını duyurdu.

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma ve Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) ile birlikte üretime başlayacaklarını duyuran Özer, açıklamasında asıl niyetlerini de belirtti: ''Bu yatırımları uzun vadeli olarak değerlendiriyoruz.''

SOLCU LİSELİLER'DEN TEPKİ

Meslek liselerinde üretim yapılacağının açıklanmasının ardından Solcu Liseliler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile söz konusu duruma tepki gösterdi.

Solcu Liseliler'in açıklaması şöyle: