Meslek liseliler salgında da 'ucuz' iş gücü

Korona virüs salgını ile birlikte maske ve dezenfektan fiyatları artarken; artan fiyatlarla karşılanamayan tıbbi malzeme ihtiyacı, meslek liselerinde üretim yaptırılarak karşılanmaya çalışılıyor.
Daha önce dezenfektan üretimi yapan meslek liseleri, geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre maske üretimine de başladı.
ÜRETİM YAPACAK LİSELERİN SAYILARI ARTTIRILDI
Milli Eğitim Bakanlığı, yaptığı ilk açıklama da 7 il de 30 okulda üretim yapılacağını duyurmuştu. MEB, konuyla ilgili yaptığı ikinci açıklamada Bartın, Denizli, Kayseri, Manisa, Mersin, Muğla ve Tekirdağ'daki meslek liselerinde de maske üretimine başlanacağını açıkladı. Böylece üretim yapacak okul sayısı 37'ye çıkartıldı.
ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER OKULLARA ÇAĞRILIYOR
Koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla ilk, orta ve yüksek öğrenim geçtiğimiz hafta tatil edilmişti.
Oysa meslek liseliler ve öğretmenler okullara çağrılıyor, tatile rağmen üretim için okullarına gitmeye devam ediyor. Üretim alanlarında korona virüse karşı önlem alınıp alınmadığı ise belirsizliğini koruyor.
PİYASADA BULUNMAYAN ÜRÜNLER ÜRETİLİYOR
Koronavirüs salgını ile piyasada maske ve tıbbi ürün sıkıntısı yaşanmaya devam ediyor. Artan fiyatlar nedeniyle, tıbbi ürünlere artan talep karşılanamıyor.
Piyasanın kriz fırsatçılığına önlem alamayan AKP iktidarı, çareyi ucuz yoldan üretim yaptırarak bulmaya çalışıyor.
Üretim maliyetini en azda tutabilmek için meslek liselileri kullanıyor.
TEK KULLANIMLIK ÇATAL-BIÇAK DA ÜRETİLECEK
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, korona virüs salgını ile tek kullanımlık çatal-bıçak üretiminin de ihtiyaca denk düştüğünü, meslek liselerinde çatal-bıçak üretiminin de başlayacağını duyurdu.
Türk Plastik Sanayicileri Araştırma ve Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) ile birlikte üretime başlayacaklarını duyuran Özer, açıklamasında asıl niyetlerini de belirtti: ''Bu yatırımları uzun vadeli olarak değerlendiriyoruz.''
SOLCU LİSELİLER'DEN TEPKİ
Meslek liselerinde üretim yapılacağının açıklanmasının ardından Solcu Liseliler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile söz konusu duruma tepki gösterdi.
Solcu Liseliler'in açıklaması şöyle:
Piyasalaştırılan sağlık sistemine maske dahi ürettiremeyen AKP iktidarı, çocuk işçilerin emeğine göz dikti. Meslek liselileri ucuz iş gücü olarak yıllardır sermayeye peşkeş çekenler şimdi de korona virüs salgını risklerine rağmen liselileri çalıştırmaya başladı. Piyasa koşullarına söz geçiremeyen, maske üretmekten bile aciz olan iktidarın yapabileceği tek şey budur; krizi fırsata çevirmek, emekçileri yaşama hakları pahasına çalıştırmak. Salgın koşullarında çalıştırılan arkadaşlarımızın yanındayız. AKP’nin gözünü diktiği çocuk emeğinin sömürülmesine izin vermeyeceğiz. Gitsinler ilaç şirketlerini kamulaştırsınlar. Sağlık sistemini ücretsiz hale getirsinler.