Marketlerde müşteri, toplu taşımada yolcu sayısı azaltılacak

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelgeye göre marketler en fazla 09.00-21.00 saatleri arasında açık olacak. Genelgeyle market içindeki müşteri sayısına ve toplu taşıma araçlarında yolcu sayısına sınırlama getirildi.

İçişleri Bakanlığı koronavirüs salgınına karşı önlemler kapsamında ek bir genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi.

Genelgeye göre il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacak. Örneğin marketin müşterilerin hizmetine sunulan alanı 100 metrekare ise aynı anda içeride en fazla 10 müşteri olması gerekecek.

Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek.

Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak.

Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacak.

Genelgeyle toplu taşıma araçlarının yolcu taşıma kapasitesi de yarıya düşürüldü.

Buna göre il ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçları (şehirlerarası yolcu otobüsleri dahil); araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50’si oranında yolcu kabul edecek.

Araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacak.

