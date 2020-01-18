Doğa Koleji Öğretmen Komitesi: Mücadeleye devam edeceğiz

Patronların Ensesindeyiz Doğa Koleji Öğretmen Komitesi, hakları için mücadele eden Doğa Koleji öğretmenlerinin maaşlarının bir bölümünü almasının ardından bir açıklama yayımladı.

Patronların Ensesindeyiz Doğa Koleji Öğretmen Komitesi, öğretmenlerin haklarının bir bölümünü almasına ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, kazanıma karşın tüm hakların sonuna kadar alınması için mücadeleye devam edileceğine işaret edildi.

Açıklama şöyle:

MÜCADELEMİZ BİTMEDİ, YAŞASIN MÜCADELEMİZ!

Karne gününe kadar çeşitli oyalama, şantaj ve baskılama taktikleriyle maaşsız çalışmaya zorlanan Doğa Koleji öğretmenleri aylardır emek ve onur mücadelelerinden vazgeçmediler. Dört aydır maaşları verilmeden çalıştırılan, çeşitli baskılara ve bezdirme uygulamalarına maruz kalan Doğa Koleji öğretmenlerinin ve emekçilerinin alacaklarının bir bölümü bugün ödendi. Bu bir kazanım olsa da tüm haklarımızı sonuna kadar almak, bundan sonra benzer durumlarla karşılamamak ve öğrencilerimizin eğitim hakkını korumak için ise bundan sonra da mücadeleye devam edeceğiz.

Geçtiğimiz yıl Patronların Ensesindeyiz (PE) Özel Okul Öğretmen Dayanışma Ağı içerisinde örgütlenip sorunlarına çözüm bulmaya çabalayan öğretmenler, kurdukları komiteleriyle ve sonrasında yaygınlaştırdıkları mücadeleyle bugün elde edilen kazanımların belirleyicilerinden biri oldular. Tüm maddi ve diğer baskılara karşı boyun eğmeyi değil mücadeleci bir öğretmen kimliğini okullarında yaratmayı hedefleyen PE Doğa Koleji Öğretmen Komitesi, Türkiye’de ilk özel okul öğretmen boykotunun çağrıcısı olarak da verilen mücadelenin yönünü değiştiren unsur haline geldi.

Aylarca kime satılacağı belli olmayan Doğa Koleji’ndeki hak gaspları, verilen mücadeleyle memleket meselesi haline gelmiş ve okulun son günü olan karne gününde ilk kazanım haberleri gelmiştir. Bu kazanımlar, elbette ki Doğa Koleji öğretmenlerinin ve onlara hak verip destek veren velilerin mücadelesiyle elde edilmiştir. Sadece bir bölümü yapılan ödemelerle, yani yaşanan büyük krizi sadece biraz hafifletmekle, öğretmenlerin kalan hakları ve bundan sonrası için mücadeleden vazgeçeceklerini düşünülmemelidir. Öğretmenler tüm haklarını alana kadar mücadelelerini büyütecek, önümüzdeki dönemde yaşanabilecek her türlü saldırıya karşı kendilerini ve öğrencilerinin eğitim hakkını korumak için örgütlülüklerini ve dayanışmalarını güçlendireceklerdir.

Doğa Koleji’nin Yönetim Kurulu yeni Başkanı tarafından yapılan açıklamada maaşların tamamen ödendiği algısı yaratılmakta, aylardır okulda çalışan emekçilerin haklarının gasp edilmesine göz yumanlara teşekkür edilmekte, okulun eski patronu Saçaklıoğlu’nun borçlarının nasıl yok edildiğine değinilmemektedir. Yaşanan onca şeyden sonra Saçakoğlu’nu kurtaranlar, aylardır mağdur edilen öğretmenlerin ve tüm emekçilerin maaşlarını ise halen eksik ödemekte beis görmemektedirler. Bugün kısmi bir ödeme yapılsa da maaşlarımızın ve diğer ödemelerin önemli bir bölümü ödenmemiş, kalan ödemelere ilişkin emekçilere bir takvim sunulmamış, işten ayrılan ve çıkarılan öğretmelerimiz maaşlarını alamamıştır. Halen Kasım-Aralık maaşlarımızın, eğitim-öğretim ödeneklerimizin, hafta sonu kurs mesailerimizle ilgili yapılan bir ödeme ya da açıklama yoktur.

Bu durum öğretmenlerin mücadelesinin büyüyerek devam etmesi gerektiğini işaret ediyor. Çoktan hak ettiğimiz maaşlarımızın aylar sonra yatması, nasıl ki başta 16-18 Aralık 2019’da gerçekleştirdiğimiz Doğa Koleji Boykotu olmak üzere bir mücadelenin sonucuysa, kalan haklarımızı almak ve korumak da yine güçlenerek sürdüreceğimiz mücadelenin sonucu olacaktır. Bugüne kadar verdiğimiz mücadelemiz öğretmenlerin mücadeleci kimlikleriyle bir özne olarak öne çıktığında neler yapabildiğini kanıtlamıştır.

Biliyoruz ki, öğretmenler zaten aylardır hakları olanlarının bir bölümünü aldı diye, artık işlerin düzeldiği nutukları atılacak, yönetici kadrolar öğretmenler üzerinde otorite oluşturmanın, fırsatçılığın yeni yollarını arayacak, öğretmenler yepyeni işlere koşturulmak için yoklanacak… Herkes bilsin ki bizim bunlara karnımız tok!

Tüm haklarımızı almanın ve bundan sonrasında da korumanın tek güvencesi Doğa Koleji Öğretmen Komitesi’nde birleşmek ve örgütlenmektir. Ancak örgütlü öğretmenler bu emek hırsızlığını geri püskürtebilir! Tüm Doğa Koleji öğretmenlerini emek ve onur mücadelesinde bir araya gelmeye, kazanımlarımızı büyütmek için kolları sıvamaya ve PE Doğa Koleji Öğretmen Komitesi ile buluşmaya davet ediyoruz.

Mücadelemiz bitmedi, yaşasın mücadelemiz!