Yeni asgari ücretin belirlenmesi için görüşmeler başlarken, DİSK yeni asgari ücret talebini açıkladı.

DİSK, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının ardından yeni asgari ücret talebini açıkladı.

EN DÜŞÜK 4. ASGARİ ÜCRET

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Asgari ücret sadece asgari ücret ve yakın bir ücretle çalışan 10 milyon işçinin ve ailesinin değil, emeğiyle geçinen herkesin çalışma ve yaşam koşullarını belirleyen temel bir parametredir. Devletin toplumla yaptığı en büyük toplumsal sözleşmedir" derken, Türkiye'nin Avrupa ülkeleri içinde en düşük asgari ücrete sahip dördüncü ülke olduğunu dile getirdi.

ASGARİ ÜCRETLİ 11 CUMHURİYET ALTINI KAYBETTİ

Yıllara göre asgari ücretin değer kaybına dikkat çeken Çerkezoğlu, "Asgari ücretli 11 Cumhuriyet altını kaybetti. Merkez Bankası’nın yıllık ortalama Cumhuriyet altını fiyatlarına göre 2003 yılında asgari ücretin yıllık tutarı ile 25 altın alınabilirken. 2019 itibariyle yıllık net asgari ücretle sadece 14 Cumhuriyet altını alınabilmektedir. 2008’de 371 ABD doları olan asgari ücret, krizin etkisiyle 2009’da 339 dolara, 2016’daki 430 dolar düzeyinden 2019’da 357 ABD doları düzeyine geriledi" dedi.

EN AZ NET 3200 LİRA OLMALI

Çerkezoğlu, "Hem geçim ücretini hem de milli gelir artışını dikkate aldığımızda 2020 yılı asgari ücreti 'en az' net 3 bin 200 TL olmalıdır. İnsan onuruna yaraşır bir asgari ücret lütuf değil haktır. Tüm işçileri bu hak ve onur mücadelesinde omuz omuza olmaya çağırıyoruz" diye konuştu.