Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Aralık ayının son haftasında asgari ücreti açıklayacağız' dedi.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere bir araya geldi.

Toplantı öncesi konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun hem işçi hem de işveren bakış açısını dikkate alıp ortak noktada buluşması temel gayemiz" dedi.

Selçuk şöyle konuştu:

"Asgari ücretin satın alma gücüne baktığımızda AB’ye üye ve aday ülkeler sıralamasında 2002 yılı başında 15 sıradayken bu yıl 10. sıraya yükselmiş durumdayız.

Asgari ücretin sosyal ve ekonomik konjonktür ile uyumlu, kalkınmaya ve verimliliğe katkı verecek şekilde belirlenmesi önem arz etmekte.

Aralık ayının son haftasında asgari ücreti açıklayacağız."