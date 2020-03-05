Çelik Nakış işçileri Zara önünde eylemlerine devam ediyor

Patronların Ensesindeyiz Ağı ile birlikte önceki gün çeşitli Zara mağazalarının önünde eyleme başlayan Çelik Nakış işçileri, bugün de Alsancak Zara mağazasının önünde eylemdeydi.

Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan, Üniteks ve Cu Tekstil gibi firmalarla çalışan, üretimlerinin önemli bölümünü Zara, Bershka gibi inditex grubu markalarına yapan Çelik Nakış işçileri Patronların Ensesindeyiz Ağı ile birlikte önceki gün çeşitli Zara mağazalarının önünde eylemlerine başlamıştı. İşçiler bugün de Alsancak Zara mağazasının önünde eylemdeydi.

Baskı ve nakış olmak üzere iki bölümde üretim yapan fabrikanın baskı bölümünde çalışan işçiler haklarının önemli bölümünü elde etmişlerdi. Hakkını alamayan nakış bölümü işçileri eylemlerini Zara mağazaları önünde devam ettirme kararı almışlardı.

İşçiler aldıkları karar doğrultusunda dün Forum Bornova AVM’deki Zara mağazasının önünde eylem gerçekleştirirken, bugün de Alsancak Zara mağazasının önünde bildiri dağıtımı gerçekleştirdi. Çevreden geçen yurttaşlar işçilerin hak arama mücadelesini desteklediklerini ifade etti. Yarın da Zara mağazasının önünde olacaklarını ifade eden işçiler Patronların Ensesindeyiz Çelik Nakış Komitesi imzalı dağıttıkları bildiride şu ifadelere yer verdiler:

“Zara için ürettik

'HAKKIMIZI İSTİYORUZ!'

Bizler tekstil işçileriyiz. ZARA mağazasına adımınızı attığınızda gördüğünüz her şeyi bizler ürettik, tüm ürünlerde alnımızın teri, gözümüzün nuru, elimizin hüneri var. Karşılığında ise sadece bizi ve ailemizi zar zor da olsa geçindirecek olana razıydık. Bu kadarını da hakkımız olarak görüyorduk.

Bu kadarını bile çok gördüler.

ZARA için üretim yapan Çelik Nakış işçileri olarak bizler, bir sabah uyandığımızda kendimizi kapı önüne konmuş bulduk. Bazılarımız on yıllarını vermişti, bazımız evlenmek üzereydik, çoğumuz kiracıydık, çocuklarımız vardı.

Ne ücretlerimiz, ne izinlerimiz, ne ihbar ve kıdem tazminatlarımız, patron tüm haklarımızı elimizden aldı, sırra kadem bastı. Zara ise göz göre göre bize sırtını döndü, bizi ortada bıraktı.

Bu kış gününde kapının önüne konduk ama açlık koşullarına, yoksulluğa, işsizliğe ve pahalılığa rağmen haklarımız için direniyoruz.

Sözümüz bizim gibi geçinmek için emeğinden başka gücü olmayan insanlaradır, çünkü bizi anlayacak olan yalnızca onlardır.

Emekçiler olarak gücümüz haklılığımız, birliğimiz ve dayanışmamızdadır.

Biz kazanırsak tüm emekçiler kazanırlar"