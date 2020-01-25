Yeni koronavirüs Avrupa'da ilk defa gözlemlendi

Fransa, ülkede iki adet yeni koronavirüs hastası olduğunu doğruladı. Dünya çapındaki hastaların sayısı böylece 945'e çıkmış oldu.

Fransa, ülkede iki yeni koronavirüs vakası olduğunu doğruladı. Hastalık Avrupa topraklarında ilk defa gözlemlenirken küresel vakaların sayısı 945'e çıkmış oldu.

Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn ülkenin ilk iki yeni koronavirüs vakasını doğruladı. Salgın Çin'de Wuhan'da başladığından beri, şimdi Fransa da dahil olmak üzere dünyanın 11 ülkesine yayıldı. 48 yaşındaki bir hasta Bordeaux'da hastaneye kaldırılırken ikinci hasta Paris'te hastaneye kaldırıldı. Konuya dair yetkililer başka ayrıntı vermedi. Fransız yetkililer 'muhtemelen daha fazla vakanın olacağı' konusunda uyardı.