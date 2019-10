Trump bir dövüyor bir seviyor: Erdoğan 13 Kasım'da konuğum olacak

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 13 Kasım'da konuk edeceğini duyurdu.

"Türkiye'nin ABD'nin büyük bir ticaret ortağı olduğunu" söyleyen Trump, duyuruyu şöyle yaptı:

"Herkes Türkiye'nin ABD'nin büyük bir ticaret ortağı olduğunu unutuyor, öyle ki F-35 jetlerimizin çelik gövdesini onlar üretiyor. Anlşaşma yapma konusunda da çok iyiler, İdlib bölgesinde birçok insanın hayatını kurtarma konusunda ve uzun yıllar hapis kalan Pastor Brunson'u talebim doğrutusunda iadesini sağlama konusunda bana çok yardımcı oldular. Aynı zamanda, Türkiye'nin NATO'nun önemli bir üyesi olduğunu hatırlamak lazım. (Erdoğan), 13 Kasım'da benim konuğum olarak ABD'ye gelecek. #BİTMEYENSAVAŞLARIBİTİRİN"

.....good health, at my request, Pastor Brunson, who had many years of a long prison term remaining. Also remember, and importantly, that Turkey is an important member in good standing of NATO. He is coming to the U.S. as my guest on November 13th. #ENDENDLESSWARS

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2019