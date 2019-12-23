Tarikat lideri 60 çocuğa cinsel istismarda bulundu

Katolik tarikat 'İsa'nın Lejyonerleri’nin kurucusu Marcial Maciel’in en az 60 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

Katolik tarikat "İsa'nın Lejyonerleri"ne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin bir rapor yayımladı.

Rapora göre, 1941 yılında tarikatın kurulmasından bu yana 33 rahip, 175 çocuğa cinsel istismarda bulundu.

BBC'de yer alan habere göre, tarikatın kurucusu olan Marcial Maciel’in en az 60 çocuğu taciz ettiği belirtildi.

Raporda adı geçen 33 tacizci din görevlisinin altısının yargılanmadan öldüğü, sekizinin rahipliği bıraktığı ve birinin de tarikattan uzaklaştırıldığı, kalan 18 rahibin ise hâlâ tarikat üyesi olduğu kaydedildi.

Raporda, suçlanan 33 rahipten 14’ünün daha önce bizzat taciz ve istismar mağduru olduğu, ancak daha sonra birer tacizciye dönüştüğü aktarıldı.

Pek çok erkek mağdur, 1940 ile 1960'lı yıllar arasında Maciel tarafından taciz edildiklerini açıkça ilan etmiş ancak rahip, 'bu tarz iğrenç ilişkilerde bulunmadığını' iddia etmişti.