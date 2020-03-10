Suudi Arabistan, yeni koronavirüs nedeniyle Türkiye dahil beş ülkeye seyahatlerini durdurdu!

Suudi Arabistan, yeni koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aralarında Türkiye'nin de olduğu 5 ülkeye seyahatleri çift yönlü şekilde durdurdu.

Suudi Arabistan, yeni koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aralarında Türkiye'nin de olduğu 5 ülkeye seyahatleri çift yönlü şekilde durdurdu.

Ülkenin resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, hükümet, vatandaşların ve ülkede ikamet eden yabancıların; Umman, Fransa, Almanya, İspanya ve Türkiye'ye çift yönlü seyahatlerinin durdurulması yönünde karar aldı.

Kararda ayrıca bu ülkelerden gelenlerin ya da son 14 gün orada bulunanların da Suudi Arabistan'a girişinin geçici olarak askıya alındığı belirtildi.

Riyad yönetimi daha önce de Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Lübnan, Suriye, Güney Kore, Mısır, İtalya ve Irak'la uçak ve gemi seferlerini askıya almıştı. Gerekli önlemler alınması koşuluyla tahliye, kargo ve ticaret seferlerinin bu kısıtlamanın dışında tutulduğu belirtilmişti.