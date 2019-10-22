Şili'deki eylemlerde 11 kişi yaşamını yitirdi, bin 420 kişi tutuklandı

Şilili yetkililer, ülkede süren eylemlerde şu ana kadar 11 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Şili İnsan Hakları Ulusal Enstitüsü ise, eylemlerde 84 kişinin yaralandığını, bin 420 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Şili'de yetkililer, ülkede süren eylemlerde yaşamını yitirenlere ilişkin açıklamada bulundu. Son açıklamalara göre eylemlerde 11 kişi yaşamını yitirdi.

Telesur'da yer alan habere göre, Santiago Belediye Başkanı, "Resmi açıklamalara göre, 3 kişi cumartesi, 8 kişi pazar günü olmak üzere toplam 11 kişi yaşamını yitirdi" açıklamasında bulundu.

Şili İnsan Hakları Ulusal Enstitüsü (NHRI), ülkede 17 Ekim'de başlayan eylemlerde yaşamını yitiren, yaralanan ve tutuklananların sayısını paylaştı.

Enstitü tarafından yayımlanan rapora göre şu ana kadar 84 kişi yaralandı, bin 420 kişi tutuklandı.

Başkent Santiago'da 587 kişi tutuklanırken, bunlardan 113'ünün kadın, 340'ının erkek, 63'ünün çocuk olduğu kaydedildi. Ülkenin geri kalan yerlerinden 883 kişi tutuklanırken, bunlardan 187'nin kadın, 528'inin erkek, 118'inin çocuk olduğu belirtildi.

Gözaltılar sırasında cinsel taciz ve orantısız şiddet vakalarının görüldüğünü bildiren NHRI, 8 güvenlik görevlisi hakkında dava açıldığını kaydetti.