Şili’de haftalık çalışma süresini 40 saate düşeren tasarı parlamentodan geçti

Ülkede kitlesel eylemler devam ederken komünist partinin girişimiyle haftalık çalışma süresini 40 saate indiren yasa tasarısı diğer muhalefet partilerinin de desteğiyle mecliste kabul edildi.

Şili Komünist Partisi’nin meclise sunduğu çalışma süresini 40 saate indiren yasa tasarısı mecliste kabul edildi. Çalışma saatlerini azaltmayı ön gören tasarı dün oylandı ve 88 lehinde, 24 aleyhine oy alırken diğer milletvekilleri oylamaya katılmadı. Tasarıya bütün muhalefet partileri milletvekilleri destek çıktı.

Finans Komisyonu başkanı komünist milletvekili Daniel Núñez, konuya dair yaptığı açıklamada “Dün Şili’de sokakta 500 bin kişi bulunuyordu ve milyonlarca insan artık eşitsizliğin ve varolan acımasız istismarların son bulmasını istiyor” dedi. Komünist milletvekili Daniel Núñez, kabul edilen yasanın bu yönde bir adım olduğunu söyledi.

Şili Komünist Partisi’nden milletvekili, sağcı devlet başkanı Piñera’yı destekleyen bağımsız milletvekillerine yönelik “Şilililerin yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlayan bu projeyi onaylayamayan milletvekilleri Gahona, Fuenzalida ve Eguiguren’in tutumunu kınıyorum. Onlar sermayenin çıkarlarını ve Şilililerin yaşamlarının iyileşmesini engelleyen büyük şirketleri temsil ediyorlar.” dedi.

Kabul edilen tasarının şimdi Şili’nin Çalışma Komisyonu’ndan da geçmesi gerekiyor.