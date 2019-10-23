Şili’de 48 saatlik genel grev başladı

Şili’de Cumhurbaşkanı Piñera yönetimine karşı genel grev başladı. Son verilere göre ölü sayısı 15 kişiye yükselirken gözaltına alınanların sayısı 5 bin 400 kişiyi aştı.

Şili'de İşçilerin Birleşik Merkezi (CUT) ve yirmiden fazla ulusal çapta örgütün çağrısıyla 48 saatlik genel grev başladı. Grevin talepleri arasında Cumhurbaşkanı Sebastian Piñera'nın orduyu sokaklardan çekmesi bulunuyor.





Ülkenin başkenti Santiago'da grev korteji, Plaza İtalia'dan Kahramanlar Meydanı'na doğru yürüdü.

CUT Genel Sekreteri Nolberto Diaz, "Hedeflerimiz OHAL’e hayır demek, barışı kurtarmak ve demokrasiyi derinleştirmek, böylece insanların adil taleplerini karşılamaktır" dedi.

Benzer gösteriler ülke genelinde çeşitli şehirlerde saat 18.00'e kadar devam edecek.

Gösterilere önderlik eden örgütler arasında, Bireysel Emeklilik Sistemine Hayır, Ulusal Mali Çalışanlar Birliği, Belediye Sağlık Konfederasyonu, Ticaret ve Mali Birlikler Koordinasyonu, Bankacılık Konfederasyonu, Interempresa Lider Sendikası, Öğretmen ve Ulusal Sağlık Çalışanları Konfederasyonu bulunuyor.

Birkaç saat önce Cumhurbaşkanı Piñera protestoları yatıştırmak için devlet emekli aylığında artış, elektrik zammını geri çekme, asgari ücrette artış gibi vaatler içeren bir paket yayınlamıştı.

Sağcı Cumhurbaşkanı son şiddetli protestoları Şili için bir “fırsata” dönüştürmeyi, “kaybedilen zamanı telafi etmeyi, hızlanmayı ve somut ve acil adımlar atmayı” umduğunu söyledi. Ancak sokaklara çıkan binlerce kişi hükümetin istifasını talep etmeye devam ediyor.

Salı günü, Ulusal İnsan Hakları Enstitüsü (UİHE) OHAL’in başlamasından bu yana işkence, taciz, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele mağduru olan 129 kişinin lehine 26 yasal işlem sundu. Mağdurların arasında 35 çocuk bulunuyor.

Resmi verilere göre, eylemlerde ölenlerin sayısı 15 kişiye yükseldi ve şimdiye kadar 5 bin 400 kişi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.