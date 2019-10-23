Şili’de eylemler sürüyor: Genel grev ilan edildi, ölü sayısı 15’e yükseldi

Şili’de sağcı Piñera hükümetinin uyguladığı zamlara karşı eylemler devam ederken yaşamını yitirenlerin sayısı 15’e yükseldi. Ülkenin en büyük sendika konfederasyonu CUT genel grev ilan ederken, Devlet Başkanı Piñera’ysa eylemlerden dolayı geçmişteki yönetimleri suçladı.

Şili’de sağcı Devlet Başkanı Sebastian Piñera’nın yeni bir zam paketini duyurması üzerine başlayan eylemler 6. gününe girerken ülkenin en büyük sendika konfederasyonu İşçilerin Birlik Merkezi (CUT) bugün itibariyle genel grev ilan etti. Ülkedeki eylemlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 15’e yükselirken gözaltına alınanların sayısıysa bin 420'yi geçti.

Sebastian Piñera’nın yeni zam paketini açıklamasının ardından başlayan eylemleri bastırmak amacıyla hükümet OHAL ve sokağa çıkma yasağı ilan etmiş ve eylemlere müdahale için orduyu kullanmaya başlamıştı.





Şili Ulusal İnsan Hakları Enstitüsü (UİHE), pazartesi akşamı yayınladığı raporda 17 Ekim'de başlayan toplumsal eylemlerde bugüne kadar bin 420 kişinin gözaltına alındığını ve 84 kişinin yaralandığını duyurdu.





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UİHE ayrıca, gözaltılar sırasında birkaç cinsel istismar vakası ve orantısız güç kullanımı olduğunu açıkladı.

Santiago Büyükşehir Belediye Başkanı Karla Rubilar, sadece hafta sonu üç kişinin öldüğünü açıkladı.

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PİÑERA, PİNOCHET’İ ARATMIYOR, FAŞİST DİKTATÖRLÜKTEN SONRAKİ EN BÜYÜK OHAL

Cuma günü, Şili Cumhurbaşkanı Sebastian Piñera, metro biletine yapılan zamların ardından başlayan devasa protestoları kontrol altına almak için OHAL ilan etmişti. Birgün sonra Piñera, metro ücret zammının askıya alındığını açıkladı fakat bu açıklamasının hemen ardından sokağa çıkma yasağı ilan etti.





Ülke çapında ilan edilen OHAL, faşist diktatör Agusto Pinochet’in döneminden sonra ilan edilen ikinci OHAL. Mevcut OHAL’den önce yalnızca deprem esnasında OHAL ilan edilmişti.





SAĞCI PİÑERA GEÇMİŞTEKİ HÜKÜMETLERİ SUÇLADI

Eylemlere dair Cumhurbaşkanı Piñera, ülkenin içerisinde bulunduğu krizden dolayı kendisinden önceki hükümetleri suçlamayı tercih etti. Piñera, “Sorunlar yıllarca birikti ve önceki hükümetler bu konuyu görmezden geldi” dedi. Sağcı devlet başkanı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Önceki hükümetlerin bunu görmezden gelmesinden dolayı özür dilerim” dedi.

Acogemos con humildad legítimas demandas sociales y mensajes q los chilenos han entregado. Es verdad q problemas se acumulaban desde hace décadas y los distintos Gobiernos no fuimos capaces de reconocer situación en toda su magnitud. Reconozco y pido perdón x esa falta de visión — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) October 23, 2019

Piñera, 1980'lerde Şili'ye kredi kartını getiren “milyarder bir işadamı” olarak tanınıyor. Piñera’nın eşi Cecilia Morel’se sızdırılan bir ses kaydında eylemleri “uzaylı istilasına” benzetti. Morel’e ait ses kaydında, Cumhurbaşkanı’nın eşinin “Biz istila altındayız, adeta bir uzaylı istilası” sözleri medyaya sızdı. Morel aynı kayıtta “Ayrıcalıklarımızı kısmak ve başkalarıyla paylaşmak zorunda kalacağız” dediği duyuluyor.

Şili'de ulaşım zammı protestosu kısa sürede büyüdü: Hükümet OHAL ilan etti Kentin merkezinde bulunan Banco Chile binası ve ENEL enerji şirketi binası ateşe verildi.https://t.co/UGoJaRTRbw pic.twitter.com/518humC4PD — soL Haber (@solhaberportali) October 19, 2019

CUT’TAN GENEL GREV ÇAĞRISI: PİÑERA DURUMU ANLAMIYOR

Ülkenin en büyük sendikası CUT, insan hakları ihlallerine ve zamlara karşı 23 Ekim’den itibaren genel grev çağrısında bulundu. Çağrıya Ulusal Mali Çalışanlar Birliği, Mali Hizmetler Konfederasyonu, Bankalar ve Öğretmenler Sendikası Konfederasyonu gibi diğer sosyal kuruluşlar tarafından da destek çıktı.

CUT’un genel grev çağrısında “Cumhurbaşkanı Piñera, yurttaşların yaygın protestolarının altında yatan nedenleri anlamıyor. Tutumu, ülkeyi yönetmeye devam edecek konumda olmadığını gösteriyor” denildi.

Bu arada, Valparaíso Liman Saklayıcıları Birliği çalışanları, Piñera'nın kararnamesine tamamen reddedildiklerini ve kitlesel sosyal gösterilere destek verdiklerini belirten bir açıklama yaptı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI, SIKIYÖNETİM KOMUTANI: KİMSEYLE SAVAŞ HALİNDE DEĞİLİZ

Pazar günü Cumhurbaşkanı Piñera’nın “güçlü bir düşmanla savaş halindeyiz” açıklamasını yapmasının ardından eylemleri bastırmakla görevli ordu komutanı General Javier Iturriaga, geçtiğimiz gün “Gerçek şu ki kimseyle savaşmıyorum" açıklamasında bulundu..

Pazartesi günü sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştı. General Iturriaga, OHAL’in ilanından sonra Silahlı Kuvvetlerin eylemleri bastırmasını yönetmeye başladı.