Salvini göçmen ailenin kapısını çalıp ‘uyuşturucu satıyor musunuz’ diye sordu

İtalya’nın ırkçı tutumuyla bilinen eski İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Tunuslu göçmen bir ailenin zilini çalarak uyuşturucu satıp satmadıklarını sordu.

İtalya'da eski içişleri bakanı ve göçmen karşıtı Lig Partisi lideri Matteo Salvini, hafta sonu yapılacak yerel seçimler öncesinde bu hafta başında Bolonya’da yaptığı seçim çalışması sırasında Tunus göçmeni bir ailenin zilini çalıp uyuşturucu satıp satmadıklarını sordu.

Yayınlanan videolarda, kameralar ve mahalle sakinleri ile çevrili ırkçı lider Salvini'nin, bir apartman dairesinin zilini çalıp uyuşturucunun orada satıldığını duyduğunu ve bunun doğru olup olmadığını sorduğu görülüyor.

Diyafon kapandıktan sonra, Salvini etrafındaki kalabalığa, “Bu o muydu? Tunuslu mu?” diye soruyor. Videoda Salvini dairenin zilini ikinci kez çalıp, "Birisi sen ve oğlunun uyuşturucu sattığını söyledi” deyip amacının “ailenin iyi adını geri kazanması” olduğunu söylüyor.

Perşembe günü, Tunus'un İtalya büyükelçisi Moez Sinaoui, İtalyan medya organı AGI'ye Salvini'nin "utanç verici davranışlarından endişe duyduğunu" söyledi ve davranışı "özel konuta saygı duymadan provokasyon" olarak nitelendirdi.



İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Tunuslu ailenin oğlu, Salvini'ye karşı yasal işlem başlatmak için bir avukattan yardım istedi.

Tunus kökenli olduğunu ve İtalya’da doğduğunu söyleyen genç, La Repubblica'ya "Uyuşturucu satıcısı değilim. Futbol oynuyorum. Birkaç ay içinde baba olacağım," dedi ve "Salvini bu videoyu web'den silerse iyi olur" sözlerini ekledi.

Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu adlı bir kurum, Salvini'nin eylemlerini "nefret dolu seçim propaganda hamlesi" diye nitelendirdi ve aileye gereken her türlü hukuki yardım için söz verdi.

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında Salvini, yaptığından pişman olmadığını söyledi. Salvini "Zili çalarak için iyi bir şey yaptım, hiç pişman değilim, uyuşturucu satıcılarının İtalyan mı yoksa Tunuslu mu olduğu umrumda değil. Uyuşturucu öldürür. Lig’i kim alırsa, uyuşturucuya karşı savaşı seçer" diye yazdı.

