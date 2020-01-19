İtalyan sağcı Salvini’den İsrail’e vaat: Seçilirsem Kudüs’ü başkent olarak tanırım

Irkçı söylemleriyle tanınan İtalya’nın aşırı sağcı muhalefet lideri Matteo Salvini, ülkenin başına geçtiği takdirde Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyacağını söyledi.

İtalya’nın göçmen karşıtı ırkçı söylemleriyle tanınan eski İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Başbakan olduğu durumda İtalyan-İsrail ilişkilerini ve projeleri hakkında İsrail menşeli Ynet News'i ile söyleşi yaptı.

Ynet ile yaptığı söyleşide Salvini, Batı Şeria bölgesinde Filistin Yönetimi ile ilişkilere zarar verecek olmasına rağmen Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını söyledi.

Muhabirin Kudüs’ü başkent olarak tanıyıp tanımayacağı sorusuna Salvini "Evet, kesinlikle tanuyacağım” cevabını verdi. Kudüs'ü İsrail başkenti olarak kabul eden sınırlı ülke liderleri arasında ABD Başkanı Donald Trump ve Brezilya’nın Faşist Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro bulunuyor.

Önemli Lig partisinin lideri Salvini, “sol” Avrupa partilerinin İsrail'e karşı tutumlarında ikiyüzlü olduğunu ve İsrail’i boykot hareketi Boykot, Tecrit, ve Yaptırımlar’ın (Boycott, Divestment, and Sanctions, BDS) Avrupa Birliği'nde yasaklanması gerektiğini söyledi. Kar amacı gütmeyen örgüt, ülke uluslararası hukuka göre yükümlülüklerini yerine getirerek İsrail'e karşı çeşitli boykot biçimlerini teşvik ediyor. Kurum Filistin topraklarının işgalinin sona erdirilmesi ve Batı Şeria bariyerini ortadan kaldırılması taraftarı.

TRUMP’A YÖNELİK AZİL SÜRECİ

Slavini, İsrail medya organlarıyla yaptığı ilk özel röportajda, "Ülkemin sınırlarını, güvenliğini ve haysiyetini savundum ve bununla gurur duyuyorum" dedi. Sağ görüşlü Israel Hayom’la yaptığı söyleşideyse Salvini "Ne yazık ki, sol, İsrail ve İtalya gibi ABD'de de seçimler kaybedildiğinde, mahkemelerde intikam almak istiyor. Ama başaramayacaklar" dedi.

ANTİ SEMİTİZM VE CİHATÇILARIN YÜKSELİŞİ SOLUN SUÇUYMUŞ

Salvini, cihatçılığın ve Avrupa'da anti-Semitizmin yükselişinden dolayı solu suçladı. Salvini bunların sol partiler tarafından kurumsallaştırıldığını söyledi.

Eski İtalya İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini geçtiğimiz sene bir hükümet krizi yaratarak koalisyon ortağını istifa etmeye ve erken seçim düzenlemeye zorlamış ancak başarısız olmuştu. Aşırı sağcı Lig partisi şu an İtalya'nın ana muhalefet partisi konumunda.